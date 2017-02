Babišovi vadí vulgarismy politiků ČSSD. Nemám co měnit, řekl Sobotka

„Ptal jsem se pana premiéra. Je to klasika, když se vidíme, tak to není žádný problém. Ptal jsem se v rámci ČSSD, kdo mě nazývá ‚ojeb‘, ale nikoho jsem nezjistil. Já jsem nikdy na veřejnosti takhle nemluvil. Nepamatuju si, že bych tohle slovo používal někde. Občas mluvím expresivně, ale takhle jsem na veřejnost nemluvil,“ uvedl ministr Babiš.

„Andrej Babiš mi dnes na téma mé kritiky jeho triku s korunovými dluhopisy Agrofertu neřekl jedno jediné slovo,“ napsal iDNES.cz v sms zprávě premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Do ministra financí se opřel na Facebooku minulý týden. „Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“ napsal Sobotka (více o tom čtěte zde).

Šéf ANO se ohradil před novináři proti tomu, že podle ministra vnitra Milana Chovance začal jen premiér mluvit slovníkem Andreje Babiše, aby tomu šéf ANO lépe rozuměl (psali jsme zde). „Já celkem dobře rozumím, i bez těch vulgarit,“ řekl Babiš.

Šéf ANO prohlásil, že stejně jako 75 tisíc občanů a tak jako řada firem využil možnost nakoupit dluhopisy, kterou dal lidem bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. „Proč bych neměl mít právo si koupit dluhopisy,“ řekl Babiš.

Týdeník Echo24 napsal, že si Babiš za peníze, které deklaroval jako svůj zdaněný příjem, dluhopisy za 1,48 miliardy korun těžko mohl koupit. Babiš nejprve řekl, že měl do roku 2015 příjmy z Agrofertu 1,526 miliardy po zdanění. Echo24 na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že Babiš do roku 2013 vydělal 1,11 miliardy, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Ministr financí pak doplnil, že měl ještě miliardu nedaněných příjmů z akcií a z prodeje firem (více čtěte zde). Později Babiš řekl, že si nechá udělat dva audity svých příjmů a jejich výsledek zveřejní.