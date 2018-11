Místopředseda ČSSD podezírá Zimolu z plánu, že chce založit novou stranu

Zimola ve středu rezignoval na post prvního místopředsedy ČSSD a symbolicky přitom odložil klíče od Lidového domu, sídla strany.

„Mám tři varianty, třetí je, že pochopil, že jeho názory jsou reálně v menšině, ale tato varianta je nejméně pravděpodobná,“ řekl Netolický.¨

Na novou stranu musíte mít lidi, kteří jsou uvěřitelní

O možnosti štěpení strany se hovoří dlouhodobě, protože v ní existují proudy, které se jen těžko dokáží snést. „Novou stranu mohou založit opravdu srdcaři a ne političtí pragmatici, to už se stalo před několika lety, kdy se vytvořila SPOZ, bylo to z politiků, kteří byli v éře Miloše Zemana buď v jeho vládě nebo velmi silnými stoupenci,“ uvedl pro iDNES.cz Netolický. „Pokud chci oslovit veřejnost, tak musím mít nové tváře, silné zastoupení a především tam musíte mít lidi, kteří budou uvěřitelní,“ dodal.

A takoví podle hejtmana v plaformě Zachraňme ČSSD, u jejíhož zrodu v lednu 2018 stáli lidé jako Zimola, exhejtman Michal Hašek či bývalý místopředseda strany Zdeněk Škromach, zdaleka všichni nejsou. Platforma vznikla těsně před volbou prezidenta, podpořila znovuzvolení Miloše Zemana na Hrad a prosazuje třeba volbu šéfa strany všemi členy.

„Já takovou možnost v tenhle moment nezvažuji,“ odvracel, při tiskové konferenci, na níž oznámil rezignaci, Zimola otázky, zda novou stranu chystá. Klíčové v jeho odpovědi jsou slova „v tenhle moment“. Taková či podobně znějící formule politikům umožňuje „v jiný moment“ udělat něco zcela jiného.

„Sociální demokracie v České republice je jenom jedna, nikdo nevytváří jakoukoli alternativní sociální demokracii,“ říká Zimola. „Tímto svým krokem chci dát několikaměsíční prostor širšímu vedení sociální demokracie, ať se do našeho sjezdu jasně ukáže, kam a jak chce stranu vést,“ naznačil jasně, že klíčový pro něj a pro to, co udělá, bude výsledek březnového sjezdu ČSSD.

Platforma novou stranu neřeší, uvedl exhejtman Hašek

„Platforma neřeší žádnou novou stranu, platforma řeší budoucnost ČSSD a její záchranu,“ odvětil na otázku případného vzniku nové strany exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. K tomu, zda by si přál v čele strany Zimolu místo Hamáčka, opáčil: „Neřeším, co by kdyby. Respektuji, že je předsedou ČSSD Jan Hamáček.“



Vyjádření Michala Haška v Rozstřelu k nové straně:

VIDEO: Hašek: Nová strana? Ne. Ale ČSSD se musí změnit

„Prostor na vytváření dalších odnoží levicových stran tady není. Stát se může cokoli, ale já si myslím, že ta poptávka, aby ta strana byla úspěšná dostala se do parlamentu, myslím, že pro to prostor není,“ uvedl pro iDNES.cz místopředseda sociální demokracie Jaroslav Foldyna, který se také původně s Foldynou a Haškem podílel na platformě Zachraňme ČSSD, ale později se od ní distancoval.



Portál iDNES.cz se pokoušel získat i komentář prezidenta Miloše Zemana k odchodu Zimoly z vedení ČSSD. Prezident opakovaně veřejně podpořil existenci tandemu Hamáček - Zimola, který se ve středu definitivně rozpadl. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ovšem odmítl vyjádření hlavy státu zprostředkovat. Zeman se podle něj vyjádří až v televizi Barrandov, kde každý týden vystupuje v pořadu Týden s prezidentem. „Dodržuji princip exkluzivity,“ tvrdí Zemanův mluvčí.

Zimola často vynechával jednání vedení

Na čem se místopředsedové ČSSD Netolický i Foldyna shodnou, je to, že Zimola velmi často vynechával jednání vedení strany, grémia i předsednictva, kde mohl prezentovat své postoje.

VIDEO: Jiří Zimola rezignoval na post prvního místopředsedy strany (8. listopadu 2018):

VIDEO: Jiří Zimola rezignoval na post statutárního místopředsedy ČSSD

„Například se běžně stávalo, když šel z Pražského hradu, tak na tiskové konferenci sdělil své představy o fungování sociální demokracie. A když druhý den bylo předsednictvo, tak nedorazil,“ řekl Netolický. „Nezřídka se tak dělo, nechodil na jednání,“ uvedl Foldyna.



„Upřímně, jak naznačil kolega Poche, možná by to bylo čistší řešení, kdyby zvážil i setrvání ve straně, protože nevím, nakolik jsou principiálními sociálními demokraty někteří z nich,“ uvedl na adresu Zimoly a dalších členů platformy Zachraňme ČSSD hejtman Netolický.

„Nechť ještě přibalí Haška a prosazují se mimo ČSSD. V americkém Walmartu se tomu říká buy one, get one free,“ uvedl již ve středu na webu Aktuálně.cz na Zimolovu adresu europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Zimola ho zase nepřímo označil za „pijavici“, která se dokáže přisát k vedení sociální demokracie. Kritizoval ty, kdo neváhají stranu použít jako rukojmí svých osobních ministerských zájmů a ambicí. Poche byl dlouho kandidátem ČSSD na post ministra zahraničí. Zeman ho ovšem odmítl jmenovat.