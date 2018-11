Z boje se neutíká, řekl Zeman Zimolovi. Měl vydržet do sjezdu ČSSD

„V březnu je další sjezd, měl vytrvat do toho sjezdu,“ řekl Zeman. Svou rezignaci oznámil Zimola ve středu. Nevyloučil, že na sjezdu bude znovu kandidovat do vedení strany.



„Sociální demokracie v České republice je jenom jedna, nikdo nevytváří jakoukoli alternativní sociální demokracii,“ uvedl Zimola.

„Tímto svým krokem chci dát několikaměsíční prostor širšímu vedení sociální demokracie, ať se do našeho sjezdu jasně ukáže, kam a jak chce stranu vést,“ naznačil jasně, že klíčový pro něj a pro to, co udělá, bude výsledek březnového sjezdu ČSSD.



Zeman také ocenil, že strana prosadila zrušení karenční doby, tedy návrat vyplácení nemocenské v prvních třech dnech. Spojení s ANO podle něj bylo pro ČSSD užitečné. „Opozice by odsoudila sociální demokracii k naprostému zapomnění,“ řekl Zeman.

