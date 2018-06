Premiér Pocheho nenavrhl, řekl Zeman. Seznam dostane v pondělí, uvedl Babiš

„Já jsem informoval pana prezidenta o kandidátech. Ve čtvrtek jsem dal panu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi životopisy. S oficiálním návrhem vlády jsem čekal na schůzku prezidenta s panem Pochem a panem Hamáčkem. Oficiální návrh kandidátů do vlády, včetně pana Pocheho, předám v pondělí,“ řekl iDNES.cz Babiš.



Šéfa ČSSD Jana Hamáčka vyjádření prezidenta Zemana popudilo. „Na tom jsme se nedohodli, dohodli jsme se, že Babiš bude respektovat koaliční smlouvu a dostane všechna jména, která byla navržena jak sociální demokracií, tak hnutím ANO, včetně pana Pocheho na postu ministra zahraničí. A očekávám, že takto to proběhne, pokud to tak neproběhlo, je to porušení koaliční smlouvy a nemá smysl spolupráci zahajovat,“ řekl Hamáček v Otázkách Václava Moravce v České televizi. To ještě neznal Babišovu reakci na prezidentova slova pro Blesk.

Zeman, Babiš a Hamáček se kvůli řešení aktuální politické situace sešli ještě v neděli večer v Lánech.

„Český ministr nemá zastávat postoj prezidenta Macrona“

Zeman odmítl Pocheho ve vládě, protože jeho postoje se dle jeho názorů až moc blíží těm, které jsou více knižní než české. „Bylo by dobře, kdyby ministrem zahraničí byl člověk zastávající postoj České republiky a ne prezidenta Macrona,“ řekl Zeman k tomu, proč odmítá jmenovat Poche šéfem diplomacie.



Francouzský prezident Emmanuel Macron se vyslovil pro finanční sankce vůči zemím Evropské unie, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl. Uvedl to v sobotu po setkání se španělským předsedou vlády Pedro Sánchezem.



„Pan Poche má evidentně jiný postoj k migraci, než jaký je obsažen v programovém prohlášení vlády,“ řekl Zeman. Na připomenutí, že mu příliš nevyšla předpověď, že se i přes Česko převalí vlna migrantů, prezident opáčil: „Všechno, nedej Pán Bůh, může být.“ Lodě s migranty doporučuje vracet zpět k africkým břehům.

S odvoláním na slova šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka Zeman poukázal i na to, že byl Poche součástí „korupčního prostředí“ na pražském magistrátu.

Nevadilo by mu však, kdyby ho šéf ČSSD Jan Hamáček, který má být kromě vedení vnitra pověřen dočasně řízením zahraničí, udělal Pocheho náměstkem či poradcem na zahraničí.

Zeman odmítl názor kandidátky na šéfku justice na Čapí hnízdo

Neztotožňuje se s názorem kandidátky na ministryni spravedlnosti Taťány Malé z hnutí ANO na stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo. Malá na sebe upozornila výrokem, že by se řešení kauzy Čapí hnízdo, ve které je Babiš obviněn, mohlo posunout a soudy by mohly rozhodovat až v dalším volebním období. „Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?“ řekla už dříve v rozhovoru pro Info.cz. Zeman míní, že by to Babišovi neprospělo.

„Chtěla jsem nastínit, že Ústava České republiky z nějakého důvodu obsahuje institut imunity po dobu mandátu a že ten, kdo takto ústavu nastavil, pro to měl důvod,“ uvedla nyní pro iDNES.cz Malá. „Bohužel z toho nakonec vzniklo to, že jsem onálepkovaná jako horlivá zastávačka pana premiéra,“ říká Malá.



„Toto je vizitka hnutí ANO, které za to nese zodpovědnost, my budeme dělat všechno proto, abychom voličům, kteří od nás odešli, ukázali důvod, proč se vrátit,“ komentoval nástup Malé Hamáček.



K možnosti předčasných voleb, které připustil v rozhovoru pro MF DNES, Zeman v neděli uvedl, že to vidí jako „poslední možnost“, kdyby ostatní nevyšly.

„Už to skončeme, ať jde vláda požádat rychle o důvěru a ukáže se, jestli ji dostane. Na jedné straně jako by byla sestavena vláda a souběžně probíhá dál politická krize, kdy vůbec není jasné, kdo bude ministr a jak to bude vypadat a to je absurdní a ostudné,“ řekl předseda ODS Petr Fiala v nedělní debatě České televize.

„Pokud vláda získá důvěru 11. července, bude to znamenat výraznou změnu systému, bude tu polokomunistická vláda, která bude jakýmsi hybridem, bude to osobní vláda Andreje Babiše a Miloše Zemana,“ uvedl lídr občanských demokratů Fiala.