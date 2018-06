Zeman: Krach jednání může vyústit v předčasné volby. Klidně už v říjnu

V pátek máte schůzku se středobodem aktuální vládní šlamastyky, kandidátem na ministra zahraničí za ČSSD Miroslavem Pochem. Sociální demokraté v čele s Janem Hamáčkem či Jaroslavem Foldynou si od té schůzky slibují, že si tam vše vysvětlíte a vy následně ustoupíte. Existuje vůbec něco, čím by vás mohl Poche přesvědčit?

I když si rozhodně nemyslím, že moje schůzka s panem Pochem je jakýmsi středobodem – to ani náhodou – tak musím férově říct, že dokud s ním nebudu mluvit, pak nevidím důvod, abych tuto schůzku předem hodnotil.

Tomu rozumím, nicméně o panu Pochem jste mluvil během vaší třídenní návštěvy Ústeckého kraje dvakrát, respektive třikrát, když počítám i zmínku v Pobořanech, že se těšíte na dovolenou do Nového Veselí, kde na člunu vypustíte Pocheho z hlavy. V ostatních dvou případech jste kategoricky tvrdil, že ho do vlády nejmenujete. Asi tedy není moc šancí, že by vás něčím obměkčil, ne?

Víte, zaprvé jste sám řekl, že jsem pana Pocheho jednou zmínil v legraci v souvislosti se svým člunem. Na druhé straně musím přiznat, že přišla nová informace. Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, nedávno na Seznamu.cz prohlásil, že – cituji – Pan Poche neměl být nikdy navržen, protože je součástí korupčního prostředí pražského magistrátu. Konec citátu. Nu, já bych byl rád, aby pan Michálek toto tvrzení případně i doložil, ale působí na mě solidním dojmem a myslím si, že sociální demokracie by se nad tímto výrokem pana Michálka měla sama zamyslet.

Určitě lze polemizovat o důvěryhodnosti Michálkova tvrzení, nicméně vy jste Pochemu vyčítal na mítincích i další věci. Vstřícné názory vůči migrantům a také, že není přítelem Izraele. Sociální demokraté říkají, že to není pravda…

No, tak si přečtěte jeho dopis straníkům, kde o vztahu k Izraeli mluví a konkrétně kritizuje politiku Benjamina Netanjahua. Pokud ten dopis znáte, tak o čem se máme bavit?

Nicméně Poche je v ČSSD poměrně silným zákulisním hráčem. Pomohl Janu Hamáčkovi ke zvolení předsedou, pak prostřednictvím svých spojenců v předsednictvu strany pomáhal prosadit obnovení jednání s hnutím ANO a roli prý sehrál i ve vnitrostranickém referendu, aby prošlo. Tím pádem tedy hrozí, že pokud nedosáhne svého, připojí se se svými spojenci proti vládní účasti a shodí ji. Není to příliš velké riziko?

To je trochu divoká spekulace, ale já bych si s vámi jako bývalý osm let sloužící předseda ČSSD dovolil trochu polemizovat. Zaprvé, jestliže někdo někomu pomůže k nějaké funkci, tak to ještě není kvalifikace pro ministra. Díkybohu. Zadruhé, když si spočtete hlasy při volbě předsedy na sjezdu, tak zjistíte, že v prvním kole zvítězil Jiří Zimola náskokem dvaceti hlasů. Ve druhém kole zvítězil Jan Hamáček díky tomu, že dostal hlasy Milana Chovance. Nikoli tedy pana Miroslava Pocheho. Já si Jana Hamáčka vážím a velmi bych si nepřál, aby se zde vytvořila situace, že jím bude někdo manipulovat, jako s Topolánkem manipuloval Dalík nebo jako se Sobotkou manipuloval Radek Pokorný.

Socialisté dnes mluví o různých plánech B. Jedním z nich by prý mohlo být, že by Poche zamířil na jiné ministerstvo. On sám – prý v legraci – zmínil resort zemědělství. To by pro vás bylo akceptovatelné?

Myslím, že pokud pan Poche usiluje o jakékoli ministerstvo, tak tím jen dokazuje, že na žádné ministerstvo nemá nárok. Je to analogie výroku, který jsem často citoval z uniknuvších e-mailů Bohuslava Sobotky: Slávku, je mi šedesát let, chtěl bych být politický náměstek na jakémkoli ministerstvu. Už tím, že chce jakékoli ministerstvo, dokazuje, že nemá nárok na žádné.

Dalším plánem prý může být, že funkce ministra zahraničí zůstane dočasně neobsazená a resort by zatím řídil Jan Hamáček. Proti tomu bych vůbec nebyl.

Přitom by socialisté chtěli přesvědčit Andreje Babiše, aby na vás podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu a pan Poche na ministerstvo mohl časem nastoupit. Babiš tvrdí, že nic takového neudělá, přesto: obával byste se takového sporu?

Samozřejmě že kdyby k němu došlo, tak by to na pět let zhatilo naši spolupráci s Andrejem Babišem, to je nepochybné. Nicméně věřím ujištění Andreje Babiše, že nic takového nechystá. Chtěl bych jen pro pořádek připomenout, že jediný kompetenční spor, kterým mi kdy bylo vyhrožováno, byl spor, jímž mi vyhrožoval Bohuslav Sobotka. A to kvůli tomu, že jsem odmítal odvolat Andreje Babiše z funkce ministra financí.

Pokud vytrváte, budete první prezident v polistopadové historii, který by něco takového udělal. Sám si můžete vzpomenout, jak jste s Václavem Havlem válčil třeba o jmenování Jana Kavana ministrem zahraničí. Také jste to tehdy uválčil, byť to trvalo asi tři měsíce…

Ale ne. Dokonce jednou došlo k tomu – a tady bych naopak chtěl Bohuslava Sobotku pochválit – že mi přinesl návrh na jmenování Tomáše Prouzy ministrem průmyslu. Já jsem tento návrh odmítl, protože podle mého názoru pan Prouza průmyslu vůbec nerozumí. A pan Sobotka na tomto návrhu netrval, dočasně se stal ministrem průmyslu sám. Za poměrně krátkou dobu mi přinesl návrh na nového ministra Jiřího Havlíčka, kterého jsem akceptoval. Takže jak vidíte, oceňuji tento přístup pana premiéra Sobotky a myslím si, že věc se vyřešila.

Aha, to se veřejně vůbec nevědělo. Na druhé straně se nejen v ČSSD říká, že pokud Hamáček ustoupí tlaku, ke kterému se kvůli Pochemu přidali i Andrej Babiš a komunisti, bude vnímán jako slabý předseda. Socialisté namítají: Přece nám nemůže koaliční partner a komunisti kádrovat lidi, a pokud by to náš předseda dopustil, mohl by to být jeho konec. Myslíte, že na tom něco je?

Ne, naprosto ne. Před chvílí jsem vám citoval příklad Bohuslava Sobotky a myslím, že v tomto konkrétním případě jednal velmi rozumně. Zadruhé, jestliže mají komunisté pocit, že je pro ně pan Poche nepřijatelný, tak samozřejmě nekádrují sociálnědemokratické ministry. Klidně mohou počkat, a když by tato vláda včetně pana Pocheho předstoupila před Sněmovnu, tak by mohli hlasovat proti ní. Co by se stalo? Vláda by nedostala důvěru. Tak co je lepší? Kdyby pan Poche ve vládě nebyl a ta důvěru dostala, anebo aby tam byl, ale vláda nezískala důvěru? Vždyť smysl této hry je v tom, abychom měli vládu s důvěrou.

Socialisté však zatím tvrdí: Pokud tam nebude Poche, nedáme kabinetu důvěru my…

V tom případě bude třetí pokus. Ten podle ústavy vyhlašuje předseda Sněmovny. Nu, a když nevyjde ani třetí pokus, tak má prezident republiky možnost – nikoli povinnost – vyhlásit předčasné volby.

To je mimochodem jedna z možností, o které Babiš uvažoval v době, kdy mu část jeho vlastních poslanců a předsednictvo smetly možnou dohodu s SPD Tomia Okamury. Pakliže by se tento scénář naplnil, měl by podle vás Babiš opět zkusit zmobilizovat vlastní poslance a dohodnout se s SPD, anebo se pokusit o dohodu na předčasných volbách? Piráti a ODS se tvářili, že by tomu byli přístupni, pokud by se konaly příští rok spolu s eurovolbami. Co byste preferoval?

No, v takovém případě by se možná stihly i předčasné volby spolu s komunálními, které jsou 5. a 6. října. Samozřejmě je to možné kombinovat i s eurovolbami. Ale zatím je to teoretická úvaha, jednání nezkrachovala. Důvěřujme, že kvůli jednomu člověku sociální demokracie nezahodí to, co se investovalo – včetně mé práce – do fungující vlády.

Varianta s SPD už podle vás nepřipadá v úvahu?

Já si myslím, že člověk má mít dostatek fantazie, aby udržoval co nejširší spektrum variant.

Co by podle vás pro ČSSD znamenalo, pokud by z vlády vypadla?

Už jsem citoval jednoho prvorepublikového sociálního demokrata Rudolfa Bechyněho, že suchá je skýva opozice. Myslím, že by to sociální demokracii výrazně poškodilo.