Politici, kteří chtějí o 20 procent vyšší platy, jsou podle Zemana nenažranci

„Ty platy jsou zhruba, když k tomu přičtu i náhrady, čtyř až pětinásobně vyšší než je průměrná mzda. Když někdo chce ještě víc, tak ho mohu charakterizovat krásným českým slovem nenažranec,“ řekl o snaze politiků zvyšovat své platy prezident.

„Je iluze domnívat se, že když má někdo vysoký plat, nebude chtít ještě větší příjmy, než má,“ opáčil na otázku majitele televize Barrandov a moderátora pořadu, zda když budou mít politici vyšší plat, nebudou mít potřebu krást. Politici podle něj už nyní nemají nízké platy.

Poslanci po tlaku Pirátů projednali v srpnu v prvním čtení vládní návrh zákona, který má zabránit tomu, aby platy politiků vzrostly od ledna o dvacet procent. Neprošel ale návrh, aby poslanci zkrátili lhůtu pro jeho projednávání, takže je nejisté, že do konce roku pokus zákon brzdící růst platů do konce roku projde a k razantnímu nárůstu příjmů poslanců i senátorů nedojde.

Do čela odpůrců zákona, který by politiky omezil, se postavil poslanec za ODS Marek Benda. „Návrh je chybný, špatně napsán, měl by být zamítnut. Zkuste jiná témata než tuto hloupost,“ vybízel ve Sněmovně Benda.



Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Od ledna příštího roku by základní plat poslance mohl být 83 400 korun a náhrady mají vzrůst až na 43 300 korun. Ve skutečnosti bere většina poslanců více peněz a to kvůli příplatkům za funkce ve výborech či klubech. U ministrů by se základní plat zvýšil ze 144 700 na 159 100 korun a náhrady z 21 100 na 23 200 korun.

Podstatou návrhu je zachování 2,5násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře jako základu, ze kterého se odvozuje plat politiků, namísto zvýšení koeficientu na 2,75. Zachování stávajícího čísla by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun.

Paroubek byl silnější předseda než Špidla i Sobotka, tvrdí Zeman

Majitel TV Barrandov se Zemana ptal i na jeho názor na kandidaturu expremiéra Jiřího Paroubka do Senátu v Ostravě a na jeho spor s bývalou manželkou Petrou, kterou ve čtvrtek na tiskové konferenci nepřímo obvinil, že z jeho bankovního sejfu vybrala 5 milionů korun, z toho 3,5 milionu v dolarech.

„Já jsem, zejména v době, když byl předsedou ČSSD, měl vůči Jiřímu Paroubkovi celou řadu výhrad. Ale na druhé straně objektivně uznávám, že ve srovnání se Špidlou, Grossem nebo Sobotkou to byl silný předseda, který dovedl sociální demokracii k několika úspěchům,“ řekl o Paroubkovi Zeman. Ocenil, že Paroubek se zachoval jako chlap a dokázal odstoupit z funkce předsedy ČSSD bezprostředně po volbách v roce 2010, když je sociální demokracie vyhrála ale jen s 22,08 procenty hlasů.