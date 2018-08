Poslanci projednali zákon, který má zbrzdit růst platů, ale dali mu překážku

Do čela odpůrců zákona, který by politiky omezil, se postavil poslanec za ODS Marek Benda. „Návrh je chybný, špatně napsán, měl by být zamítnut. Zkuste jiná témata než tuto hloupost,“ řekl ve Sněmovně Benda.

Piráti ho upozornili, že nejde o návrh Pirátů, ale o vládní návrh. Proto premiér a šéf ANO Andrej Babiš podpořil snahu Pirátů, aby byl zákon na srpnové jednodenní schůzi projednán. Jeho první vláda návrh týkající se platů, do Sněmovny poslala už v květnu, ale od té doby byl kvůli odporu většiny poslanců u ledu.

„Absolutně nevidím důvod, proč by ten plat měl růst o dvacet procent. Nárůst platů politiků o dvacet procent, je v současné situaci neadekvátní,“ namítl Bendovi poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Pro návrh Bendy odmítnout vládní návrh hned v prvním čtení bylo pak jen 44 ze 149 přítomných. Odpůrci zákona však uspěli s tím, že zabránili zkrácení doby na projednání zákona mezi prvním a druhým čtením z šedesáti na třicet dnů (jak kdo z poslanců hlasoval o zkrácení jednání, aby bylo reálné, že zákon bude přijat včas, najdete zde)

Protože pak zákon čeká ještě závěrečné hlasování a projednávání v Senátu, který ho také může vrátit zpátky do Sněmovny. Nyní je tedy reálné, že odpůrci zákona zabrání tomu, aby byl přijat do konce roku. A platy politiků tak přece jen od ledna 2019 o dvacet procent vyskočí.

Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Od ledna příštího roku by základní plat poslance mohl být 83 400 korun a náhrady mají vzrůst až na 43 300 korun. Ve skutečnosti bere většina poslanců více peněz a to kvůli příplatkům za funkce ve výborech či klubech. U ministrů by se základní plat zvýšil ze 144 700 na 159 100 korun a náhrady z 21 100 na 23 200 korun.

„Podstatou návrhu je zachování 2,5násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře jako základu, ze kterého se odvozuje plat politiků, namísto zvýšení koeficientu na 2,75. Zachování stávajícího čísla by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun,” uvedl poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

„Kromě nás všichni ostatní navrhují zvýšení platů politiků, jen my jediní chceme, aby se nezvyšovaly vůbec,“ řekl šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Když vláda s návrhem, který má zabránit prudkému růstu platů politiků, přišla, argumentovala, že bezprecedentní skokové zvýšení platů představitelů státní moci nepovažuje za přiměřené. Od té doby ovšem většina poslanců volí vůči návrhu taktiku pasivní rezistence a snaží se k výrazně vyššímu platu promlčet.