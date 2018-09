Paroubek nepřímo obvinil exmanželku, že mu ze sejfu vzala pět milionů

12:28 , aktualizováno 14:12

Expremiér Jiří Paroubek tvrdí, že z jeho bankovního sejfu zmizelo pět milionů korun, a to poté, co se rozešel s bývalou manželkou Petrou. Do sejfu měli přístup jen oni dva a on sám prý peníze nevybral. „A duch svatý to nebyl,“ dodal. Paroubek má od banky i videozáznam, který by mohl být použit jako důkaz pro případ soudního sporu.