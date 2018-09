Koalice ladí zálohované výživné. Rodičům, kteří se dohodnou, by stačil notář

Zálohované výživné řešili ve středu experti u kulatého stolu na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Podle ministra spravedlnosti by bylo dobré ulehčit soudům v případech, kdy mezi rodiči nejsou o výživné žádné spory. „Jsme schopni relativně rychle udělat některé dílčí kroky, které by měly zejména odbřemenit soudům v otázce výživného,“ nastínil Jan Kněžínek (ANO).

V bezproblémových případech by výživné stvrdil notář. Podle Kněžínka by to soudům ulehčilo o přibližně jedenáct tisíc případů ročně. „Ten čas, kteří soudci stráví na těchto kauzách, by mohli věnovat jiným kauzám v oblasti výživného,“ doplnil.

Zásadně pak odmítá posilování trestů pro neplatiče. „Můžeme se ale samozřejmě bavit o tom, jestli nesáhnout na nějaká další veřejnoprávní oprávnění a neomezit je - třeba zbrojní průkazy,“ doplnil.



Dva měsíce bez peněz

Odborníci ve středu řešili i variantu, že na zálohované výživné by samoživitelé mohli dosáhnout už ve chvíli, kdy partner nezaplatí výživné alespoň dva měsíce v roce. Měsíce by na sebe nemusely přímo navazovat.



Zálohované výživné by podle středečních slov ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dostávaly domácnosti s příjmem ve výši 2,7násobku nebo 2,4násobku životního minima. Výše výživného by podle ní měla být okolo dvou až tří tisíc na dítě měsíčně.



Jasněji by mohlo být příští týden, kdy postup vůči neplatičům alimentů projedná koalice. „Otázkou však je, jestli půjdeme pozměňovacím návrhem, který by ministerstvo spravedlnosti připravilo v řádu týdnů, nebo jestli půjdeme vlastní předlohou, a to musí jít taky rychle,“ doplnila Maláčová.



Možný začátek do roku 2020

Podle návrhu ČSSD by zálohované výživné vyplácel stát prostřednictvím Úřadu práce. Peníze by čerpal ze státní kasy, od dlužníků by je následně vymáhal prostřednictvím exekutorů.



Výše náhradního výživného by odpovídala částce určené soudem, maximálně by však mohlo jít o 1,2násobek životního minima.

Náhradní výživné se sociální demokraté snažili prosadit už v minulém volebním období, v koalici s hnutím ANO a lidovci se jim to však nepodařilo. Sociální demokracie pak zálohované výživné určila jako jednu ze svých priorit (více informací zde).



Na konci května dali poslanci šanci jak návrhu o zálohovaném výživném, který předložila ČSSD, tak podobnému návrhu, o náhradním výživném, který prosazují komunisté (informovali jsme zde).