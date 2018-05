Je tu pokus prosadit zálohované výživné. Důležitý test 108, říká Gajdůšková

Sto osmičkou má na mysli možnou koalici ČSSD a hnutí ANO, kterou by tolerovali komunisté. 108 je dohromady poslanců těchto tří stran. A sociální demokracie prosadila zákon o zálohovaném výživném jako jednu z podmínek vzniku vlády do koaliční smlouvy, kterou nyní schvalují v referendu členové ČSSD.

„Pokud matka, tedy rodič, který má v péči dítě, nedostane výživné buď vůbec nebo v plné výši po dobu dvou měsíců, tak bude mít možnost požádat o vyplacení zálohovaného výživného ve výši, v jaké má výživné stanovené soudem,“ řekla iDNES.cz Gajdůšková.

Pohledávku na výživném bude potom v případě přijetí zákon na neplatiči uplatňovat stát, tedy ten Úřad práce, který to má administrovat. A dlužné peníze by vymáhal buď exekucemi nebo přes soudy. Průměrný dluh na výživném je nyní 90 tisíc korun.

O novou dávku by měli možnost žádat samoživitelé s limitem příjmu domácnosti do 2,7násobku životního minima. „Mně by se líbilo, kdyby se to zvýšilo ještě trošku,“ řekla iDNES.cz Gajdůšková.

Zálohované výživné chtěla její strana prosadit už v minulém volebním období, ale v tehdejší vládní koalici s ANO a lidovci s tím měla problém a zákon se do Sněmovny dostal už příliš pozdě. V současné politické konstelaci, kdy má vláda záviset na komunistech, má návrh vyšší šanci. I komunisté považují pomoc samoživitelům za prioritu a podali i svůj vlastní návrh o náhradním výživném.