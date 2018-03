Politiky čeká spor o náhradní výživné. Prosadit ho zkusí komunisté

„Víte, nejhorší je pozice matky samoživitelky nebo otce samoživitele, který nemá prostředky na to, aby v civilním řízení získal ty prostředky. Kdežto stát má všechny mechanismy, aby to vyplatil člověku, který se ocitá v nouzi, a sám si to jako věřitel v tu chvíli dlužného výživného vypořádal s tím, kdo dluží,“ řekl iDNES.cz předseda komunistické strany Vojtěch Filip. „Pokud jde o zálohové výživné, předkládáme to v každém volebním období,“ uvedl lídr KSČM.



Výše náhradního výživného by odpovídala částce určené soudem, ale maximálně by mohlo jít o 1,2násobek životního minima. Podmínkou pro získání náhradního výživného by také bylo, že ani po rozhodnutí soudu druhý rodič výživné nejméně dva měsíce neplatí.

Nárok na náhradní výživné by také rodič měl jedině v případě, že by příjmy jeho domácnosti nedosahovaly 2,9násobku životního minima. Náklady náhradního výživného pro stát by nepřesáhly miliardu korun ročně.

V minulé vládě náhradní výživné ČSSD, ANO a KDU-ČSL slibovaly v koaliční smlouvě. A tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ho nakonec i ve vládě prosadila, parlament ale už její návrh neprojednal. I ČSSD chce stejně jako komunisté zálohované výživné prosadit, potvrdila iDNES.cz Marksová. V tomto volebním období o tom už mluvila její stranická kolegyně, poslankyně Alena Gajdůšková.