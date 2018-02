ČSSD zvolí nového lídra a bude řešit, zda jít s Babišem do vlády

Zatímco dosavadní úřadující šéf strany a exministr vnitra Milan Chovanec společnou vládu s Andrejem Babišem odmítá a do vlády by se vůbec ČSSD neměla snažit jít podle několika spíše outsiderů volby (Romany Žatecké, Jana Jukla a Jiřího Sokola), jiní si koalici s šéfem ANO představit dovedou.

Především bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, kteří zastávají názor, že platí presumpce neviny a že obviněný politik ještě neznamená odsouzený politik.

Zimolovi může nahrát i přítomnost prezidenta Miloše Zemana na sjezdu, protože to byl z kandidátů na šéfa strany právě on, kdo se za Zemana nejsilněji před volbou prezidenta postavil. ČSSD by o účasti ve vládě měla uvažovat i podle poslance a olomouckého primátora Antonína Staňka.

„Papírovým favoritem“ je však podle počtu nominací z krajů místopředseda Sněmovny Jan Hamáček, který také nedávno v rozhovoru pro iDNES.cz připustil vládu i s Babišem jako krajní možnost, kdyby hrozily předčasné volby. Hamáček i Zimola se chtějí při rozhodování, zda vyjednávat o účasti vládě, opřít o celou členskou základnu.

Hamáček také na poslední chvíli přišel s tím, že by ČSSD měla přijmout usnesení, že by s obviněným politikem ve vládě být neměla. Hamáček však iDNES.cz řekl, že by to byla vstupní podmínka pro jednání a nemusí být konečná.

Počet kandidátů na předsedu ČSSD ukazuje, že dříve nejsilnější strana nedisponuje momentálně natolik silnou tváří, která by výrazně oslovovala celou sociální demokracii. Handicapem Chovance i Hamáčka je to, že byli v nejužším vedení ČSSD při volebním propadáku loni na podzim. A ČSSD bude proto také řešit, zda nemá radši celé vedení zbořit a sestavit úplně jiné.

Do toho se promítá spor několika výrazně odlišných koncepcí. Část strany míří spíše liberálnějším směrem a k politickému středu a představují ji lidé jako třeba senátor Jiří Dienstbier či expremiér Bohuslav Sobotka, část zase spíš na tradiční dělnické a venkovské voliče. K jejím představitelům lze přiřadit exhejtmana Jiřího Zimolu či poslance Jaroslava Foldynu.

Prezident Miloš Zeman, který přijede na sjezd ČSSD, je nejen bývalým premiérem a předsedou strany, ale aktuálně také spojencem současného premiéra v demisi Andreje Babiše. Za ním se také ještě v neděli večer vypraví do jeho restaurace do Průhonic, aby společně probrali, co volba nového šéfa strany znamená pro jednání o vládě.

Zeman je přitom přesvědčen, že druhý pokus o vládu Babišovi vyjde. Možnosti vidí tři. Buď vstoupí do koalice s ANO sociální demokraté a vládu budou tolerovat komunisté. Když ČSSD vstup do vlády odmítne, mohly by podle prezidenta jednobarevnou vládu tolerovat KSČM a SPD. Třetí možností pak podle Zemana je, že se k této toleranci přidají také sociální demokraté.