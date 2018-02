PŘEHLEDNĚ: Bývalý „špion“, knihovník i známé tváře. Kdo chce šéfovat ČSSD?

Část 1/8

1 Jan Hamáček - moderátor názorových proudů

Prvním z celkem sedmi kandidátů je devětatřicetiletý Jan Hamáček. Současný místopředseda strany je se sociální demokracií spjat od mládí. Angažoval se ve spolku Mladí sociální demokraté, které i vedl. Do Sněmovny se dostal jako poslanec v roce 2006. Vzhledem ke své jazykové vybavenosti - hovoří anglicky, německy, španělsky, francouzsky a ovládá základy ruštiny a polštiny - se specializoval na mezinárodní politiku.

V minulém volebním období předsedal Sněmovně, v současném je jejím místopředsedou. Teoreticky má největší šanci získat post šéfa ČSSD, jelikož posbíral nejvíce krajských nominací. Jeho kandidaturu podpořili spolustraníci z Prahy, středních Čech a krajů Karlovarského, Královéhradeckého a Libereckého.

Co se týče jeho názoru na možnou účast sociální demokracie ve vládě, Hamáček se tomu nebrání, má však podmínku. „Součástí usnesení, které budu navrhovat, bude pasáž o tom, že účast trestně stíhaného politika ve vládě je pro nás zásadní problém,“ uvedl Hamáček (podrobnosti najdete v tomto článku).

Ještě před čtrnácti dny ale Hamáček říkal, že by sociální demokraté mohli jít do vlády i s policií obviněným premiérem Andrejem Babišem. „Já si dovedu představit, že když budeme vybírat z několika špatných řešení, tak by to mohlo být nejméně špatné,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz na dotaz, zda si dokáže představit vládní spolupráci přímo s Babišem.

Snahu podílet se na vládě vysvětluje Hamáček i v dopise členům ČSSD. „Za sebe jednoznačně říkám, že bychom s vítězem voleb jednat měli. Nemůžeme však začít tím, že našemu potenciálnímu partnerovi přes média vzkážeme, jaká ministerstva nebude řídit,“ uvedl místopředseda Sněmovny.



Naopak podpora menšinové vlády je podle něj nesmyslná. Hodlá se však chovat v souladu s názory členů své strany.



S Milošem Zemanem má Hamáček podle svých slov korektní vztahy. „Měli bychom se všichni jako profesionálové chovat a bohužel mám pocit, že v minulosti to mezi prezidentem a sociální demokracií přešlo do personální roviny,“ představuje Hamáček smířlivý tón k prezidentovi. Smíření je Hamáčkovým programem i pro hlasování o předsedu partaje. Chce lépe moderovat diskuzi různých názorových proudů.