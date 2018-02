Osm politiků chce vést a zachránit ČSSD. S čím jdou do boje

„Jedna z prvních otázek, kterou položíme v případném vyjednávání kolegům z ANO, je, jak chtějí vyřešit otázku trestně stíhaného premiéra, protože to je problém hnutí ANO a hnutí ANO by ho mělo vyřešit,“ uvedl v pátek Jan Hamáček, který má z krajů pět nominací na pozici předsedy strany. Jeho kurz u sázkové kanceláře Fortuna spadl z 2,7 ku jedné na aktuální 1,25:1, takže zatímco političtí analytici si lámou hlavu, sázející mají skoro jasno.



Kandidáti na předsedu ČSSD - úřadující předseda Milan Chovanec

- místopředseda Sněmovny Jan Hamáček

- bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola

- bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík

- poslanec, olomoucký primátor Antonín Staněk

- starostka České Lípy Romana Žatecká

- ředitel knihovny v Poličce a městský zastupitel Jan Jukl

- člen strany ze Slatiňan Jiří Sokol Jako papíroví favorité na sjezd s nejvíce krajskými nominacemi pojedou Hamáček (podpořilo ho pět krajů) a Chovanec (má oficiálně podporu tří krajů).

Ještě před čtrnácti dny se Hamáček shovívavě stavěl k možnosti jít do koalice s policií obviněným premiérem Andrejem Babišem z ANO. „Já si dovedu představit, že když budeme vybírat z několika špatných řešení, tak by to mohlo být nejméně špatné,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz na dotaz, zda si dokáže představit vládní spolupráci přímo s Babišem. Za nevýhodnou označil jen možnost tolerance menšinové vlády ANO.



Hamáček tvrdí, že ale svou pozici až tak nezměnil, jde podle něj o to stanovit výchozí podmínky pro vyjednávání, přičemž se hned na začátku nejedná o těch řešeních, která jsou méně dobrá. „Pokud jsou na stole dvě alternativy, účast ve vládě nebo podpora menšinové vlády, tak pro sociální demokracii pokládám podporu menšinové vlády za nevýhodnou,“ řekl v pátek Hamáček. Počítá s tím, že by ve vedení měl být i bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, ale popřel vzájemnou dohodu o tom, že jeden bude předsedou a druhý mu bude „krýt záda“ jako první místopředseda.

Chovanec: Nebudu ve vládě a ČSSD v ní nemá být s Babišem

To druhý favorit na post šéfa strany, exministr vnitra Milan Chovanec, mluví mnohem jednoznačněji. „Neříkám, že hnutí ANO nemá mít premiéra. ANO vyhrálo volby naprosto s přehledem, my jen říkáme, že je problém s jakoukoli trestně stíhanou osobou. Pokud nominuje jiného politika jako premiéra, otevírá se přece možnost koalice s ČSSD a lidovci,“ řekl iDNES.cz Chovanec.

VIDEO: ČSSD bude rozhodovat o novém předsedovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takže s s Babišem do vlády ne. A on sám už vůbec ne. „Nemůžu být v žádné vládě, jakékoli vládní angažmá je pro mě uzavřené,“ prohlásil pro iDNES.cz. Jediné, co si Chovanec umí představit, je tolerance menšinové vlády ANO.



Do boje o předsedu může zasáhnout také bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, jenž má už černé na bílém, že ho nebude stíhat policie kvůli okolnostem, jak přišel k chalupě na Lipně. Zimola má z kandidátů nejblíže k prezidentovi Miloši Zemanovi, jenž přijede na sjezd a podporuje účast ČSSD ve vládní koalici. „Andrej Babiš nebyl pravomocně odsouzen, pohlížím na něj jako na nevinného. Ale zároveň říkám, že je odpovědností ANO jako vítěze voleb, koho navrhne na post předsedy vlády, je to povinností i právem vítěze,“ řekl Zimola.

Několik sociálních demokratů iDNES.cz upozornil, že černým koněm volby může být ještě bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Ten v pátek uvedl, že by podle něj ČSSD měla jednat o účasti ve vládě. A jak to vidí ohledně toho, zda by ji směl vést Babiš? „Platí presumpce neviny. Obviněný neznamená odsouzený,“ odvětil iDNES.cz Krejčík.

Jedinou ženou mezi kandidáty je starostka České Lípy Romana Žatecká, podle níž má strana zůstat v opozici. „Voliči nám dali přesvědčivou stopku, že nás ve vládě nechtějí, tak nechme vládnout ty, o které měli voliči větší zájem. Nebojím se jít do opozice,“ řekla Žatecká. Vadí jí spolupráce s Babišem kvůli jeho stíhání i minulosti. „To je můj nepřekročitelný osobní blok, zřetelná hranice politické kultury. Odtrhli jsme se od demokratických hodnot a vracíme se kamsi do demokratického pravěku,“ uvedla Žatecká.

Podobně to vidí ředitel knihovny v Poličce a městský zastupitel Jan Jukl. Naopak poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk by dal přednost účasti ČSSD ve vládě, odkud by měla větší možnost prosazovat své programové priority.

V pátek se přihlásil osmý uchazeč o post šéfa ČSSD, Jiří Sokol ze Slatiňan. V dopisu pro členy sociální demokracie píše, že mezi ostatními kandidáty nevidí nikoho, kdo by byl schopen zabránit dalšímu propadu strany. Za „nejlepší ze špatných“ možností pro ČSSD označuje toleranci vlády, aby se neuskutečnily předčasné volby. Přímý vstup do kabinetu však odmítá.

Štěch: Lepší by bylo, aby ČSSD byla v opozici

Šéf Senátu Milan Štěch iDNES.cz nechtěl prozradit, kdo je jeho favorit, ale do vlády by se strana hnát neměla. „Považuji za vhodné, aby sociální demokracie byla v opozici, aby v žádném případě nevstupovala do vlády, která by měla trestně stíhaného člena ať v pozici premiéra, nebo člena vlády. Pokud bychom měli zachraňovat zemi, aby tady vláda byla, tak by muselo být i ošetřeno, aby tam nebyly nějaké tlaky směrem k zastavení vyšetřování,“ řekl Štěch. Poslední vývoj na Slovensku, kde soud nevyhověl žádosti Andreje Babiše, aby byl vyškrtnut ze seznamu spolupracovníků bývalé StB, podle Štěcha pozici, kterou by ČSSD měla zaujmout, jen potvrzuje.

Prezident Miloš Zeman míní, že napodruhé už Babiš s vládou uspěje. Koalici vytvoří buď ANO a ČSSD s podporou komunistů, nebo se Babišova vláda opře o komunisty a SPD, případně i o sociální demokraty.