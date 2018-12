Hnutí ANO i navzdory aféře kolem Babišova syna posiluje, říká výzkum

12:58 , aktualizováno 12:58

Preference hnutí ANO i po kauze okolo údajného únosu Babišova syna posílily. Premiérova strana by nyní podle výzkumu agentury STEM vyhrála volby do Sněmovny s více než 35 procenty hlasů. Druzí by skončili Piráti, kterým by hlas hodilo 13 procent voličů. Na třetím místě by se umístila Občanská demokratická strana.