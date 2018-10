Ze Sněmovny by v říjnu vypadla TOP 09. Propadá se i levice, sílí ANO

Volby by jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů, což by mu zajistilo 83 křesel. Druhá ODS by získala 12,9 procenta hlasů a 27 mandátů. Účast by se pohybovala okolo 57 procent.

Proti poslednímu průzkumu v červnu si ANO polepšilo o 1,4 procentního bodu. Pro hnutí je to vůbec nejlepší výsledek od února 2016, překonala i dosud rekordní preference z loňského června (32,8). ODS naopak 2,6 procentního bodu ztratila. Třetí Piráti by získali 12,6 procenta hlasů, o 2,4 procentního bodu více než před prázdninami.

Občanští demokraté v letošním prvním pololetí postupně získávali, trend se ale zastavil. Podle statistiků strana posílila kádr kmenových voličů, ale přišla o část takzvané vlažné přízně.

„U Pirátů je tomu naopak než u ODS. Dokážou shromáždit třeba i váhavé příznivce, ale není pro stranu snadné je přivést k volebním urnám,“ uvedl STEM.

Na čtvrtém místě skončila SPD se ziskem 9,6 procenta. Komunisté si pohoršili na 7,4 procenta a sociální demokraté na 6,7 procenta. „Levici se příliš nedaří. Pokles preferencí u ČSSD je dlouhodobý a v menší intenzitě pokles zaznamenáváme také u komunistů,“ uvedli statistici. SPD podle nich svoji pozici stabilizovala stejně jako KDU-ČSL, která by získala 6,4 procenta hlasů.

Proti červnu by nyní do Sněmovny proniklo hnutí STAN, které si polepšilo z 2,7 procenta na 5,3 procenta a překročilo by tak potřebnou pětiprocentní hranici. Naopak TOP 09 klesla ze 4,9 procenta na 2,1 procenta.

„Za rok od voleb tak po přepočtu na mandáty u hlavních stran vidíme jen dílčí změny, žádné velké zvraty. Mandáty TOP 09 šly nejvíce ve prospěch ANO a Pirátů,“ dodal STEM.



Podle agentury se na preferencích odrazily výsledky proběhlých komunálních a senátních voleb. Výzkum probíhal po komunálních volbách a částečně v průběhu senátních voleb od 9. do 24. října. Zúčastnilo se ho 1 011 respondentů.