Poslanci schvalují vyslání vojáků. Komunisté se snaží mise seškrtat

Šéf ANO Andrej Babiš se ve čtvrtek v Lánech od prezidenta Miloše Zemana dozvěděl, že bude znovu jmenován premiérem ve středu 6. června. Počítá s tím, že se jeho plánovaná menšinová vláda s ČSSD opře o podporu KSČM, která má dlouhodobě s vojenskými misemi problém. V minulosti demokratické strany vždy prosadily svou.

KSČM už dříve kritizovala návrh vládního prohlášení chystané vlády ANO s ČSSD kvůli závazku posilovat české zahraniční mise a šéf strany Vojtěch Filip pohrozil, že v případě navyšování počtu vojáků KSČM nepodpoří vládu Andreje Babiše. Vadí jím hlavní vyslání vojáků do Pobaltí.



Komunistům vadí mise do Pobaltí, Babiš je potřebuje pro vládu

Pro Babiše je ovšem zásadní získat patnáct hlasů poslanců komunistické strany při hlasování o důvěře vládě, pokud se do menšinové vlády rozhodne vstoupit ČSSD. ANO, ČSSD a KSČM mají totiž ve Sněmovně 108 z 200 hlasů. Babiš naznačil, že by mohl komunistům s Pobaltím vyjít vstříc. Tak jednoduché to ale není.

Senát totiž už před pár dny mise schválil. Kývl na to, aby v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku mohlo působit v rámci posílené předsunuté přítomnosti NATO až 290 lidí, a to v letech 2019 a 2020. Podpořil také to, aby pro ochranu vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska a Estonska mohlo být z České republiky ve druhém pololetí 2019 nasazeno 95 lidí.

Ve stejném znění to musí schválit nadpoloviční většina Sněmovny, tedy nejméně 101 poslanců. Pokud by schválili mandát jinak, znovu by upravený návrh museli potvrdit senátoři. A v Senátu má ANO jen malý vliv.

Zařazení hlasování o misích ve Sněmovně navrhli lidovci a podpořilo je šest stran – KSČM, SPD a ODS nikoli. Komunisté a hnutí Tomia Okamury kvůli odporu vůči misím, ODS proto, že tvrdí, že takové věci může dělat jen vláda s důvěrou Sněmovny.

Ještě letos má také v případě schválení návrhu odjet do Afghánistánu až o 140 vojáků více. Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám. Nově by se měli vydat do provincie Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

Více vojáků – až 110 místo nynějších 65 – má zamířit také do Iráku. Příští rok by do země mohla vyjet chemická jednotka. Armáda navíc čeká na vyjádření NATO, které v Iráku plánuje spustit vlastní misi. České jednotky by pak mohly být do této mise zapojeny a případně v ní i posíleny. V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120 lidí.