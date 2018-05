Babiš zamířil do Lán. Zeman mu možná prozradí, kdy ho podruhé jmenuje

„Abych zaprvé vytvořil situaci, kdy bude jasné, že je to právě Andrej Babiš, který jako vítěz voleb má právo, ale i povinnost jednat o sestavení vlády. Zadruhé proto, abych ten proces urychlil,“ řekl Zeman pro Českou televizi, proč nechce se jmenováním Babiše čekat na výsledek referenda.

Sociální demokraté hlasují o účasti ve vládě do 14. června, o den později šéf strany Jan Hamáček oznámí, jak se ČSSD rozhodla. A Babiš chce co nejdříve poté Zemanovi přinést i seznam kandidátů do vlády.



Sociální demokracie má v Babišově menšinové vládě získat pět křesel, přičemž Hamáček má vést vnitro. Do čela resortu zahraničí ČSSD prosazuje europoslance Miroslava Pocheho, kterého Zeman odmítá. Vyčítá mu jeho dřívější vyjádření k přijímání migrantů. Kromě toho Poche podporoval v prezidentské volbě Zemanova soupeře Jiřího Drahoše.

I bývalí prezidenti Václav Havel a Václav Klaus měli s některými kandidáty do vlád problém, ale nakonec je jmenovali, protože jim ani česká ústava jinou možnost nedává.

ČSSD má získat také ministerstvo práce a sociálních věcí pro Petra Krčála, ministerstvo kultury pro Antonína Staňka a ministerstvo zemědělství pro nestraníka Miroslava Tomana, který podle Hamáčka slíbil, že do sociální demokracie vstoupí.

Vládu, která by se opírala o 108 poslanců ve Sněmovně, mají podporovat komunisté, pro které by to znamenalo, že budou mít takový vliv na vládu poprvé od roku 1989, kdy padl totalitní komunistický režim, jenž před tím v zemi vládl 41 let v kuse a nepřipustil demokratickou kontrolu.

Komunisté však stále licitují, co za podporu vládě dostanou. Jejich předseda Vojtěch Filip například pohrozil, že by komunisté vládu nemuseli podpořit, pokud v jejím programu zůstane navýšení zahraničních vojenských misí. To mají poslanci schvalovat v pátek, přičemž Senát to už podpořil.