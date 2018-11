Babiš se obhajoval na vládě. Právě teď kauzu Čapí hnízdo vysvětluje ČSSD

Ministři, kteří přišli ráno do Strakovy akademie na pravidelnou schůzi menšinového kabinetu, slyšeli od premiéra zhruba pětiminutové vyjádření k citlivému případu. Novinářům to řekli ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Koaliční schůzka Babiše a Hamáčka navázala na zasedání kabinetu. „Protože se jí neúčastním, nemůžu se vyjadřovat,“ konstatovala Maláčová. Babiš předtím podle ní během zasedání vlády stručně vysvětlil některé souvislosti spojené s aktuální situací. „V krátkém projevu řekl svůj pohled na věc, vysvětlil některé okolnosti,“ dodal Brabec.



Maláčová dodala, že stále platí stanovisko sociální demokracie, že strana nevylučuje žádný scénář, který by mohl následovat po koaličním jednání. „Jedná se o závažnou situaci, je třeba znát všechna fakta,“ uvedla. Reportáž s Babišovým synem podle ní nyní produkuje víc otázek než odpovědí. „Poté se k tomu může člověk kvalifikovaně vyjadřovat,“ konstatovala. To, že se do kauzy zatahuje rodina, je podle ní známka špatné politické kultury naší země.



Členové vlády při ranním příchodu na úřad vlády většinou očekávali, že jim premiér ke kauze, kvůli které bude kabinet čelit ve Sněmovně pokusu opozice o vyslovení nedůvěry, něco řekne. Důraz nicméně kladli na běžnou agendu vlády. „Téma to není“ pro ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO), která se stejně jako další ministři chce soustředit na vládní agendu.

Jednání o koalici právě probíhají

Opozice vyzvala Babiše k odstoupení z funkce premiéra, ČSSD zvažuje podle ministra vnitra Hamáčka různé varianty. Babišův syn tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho dvě dospělé děti čelí obvinění z dotačního podvodu, držen v zahraničí.



Opoziční strany v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Babiš v úterý řekl novinářům, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. Reportáž Seznam Zprávy vnímá premiér jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Důvod k rezignaci Babiš nevidí.

Sociální demokraté podle Hamáčkova pondělního vyjádření nevylučují žádnou variantu dalšího postupu vůči koaliční vládě Andreje Babiše, tedy ani odchod z ní nebo to, že budou chtít, aby vládu vedl někdo jiný.



Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otce kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Krymu. V reportáži pro Seznam Zprávy také řekl, že podepisoval dokumenty týkající se Čapího hnízda, ale nevěděl, co podepisuje.

Babiš se proti reportáži ostře ohradil. „Jde o odporný útok na moje děti. Netušil jsem, že jednou budu muset veřejně komentovat zdraví svých dětí,“ prohlásil Babiš v italském Palermu, kde se účastnil mezinárodní konference. Podle jeho prohlášení je jeho syn psychicky nemocný a musí být pod dohledem. O své dceři z prvního manželství pak prohlásil, že trpí bipolární poruchou.

„Je to součást scénáře mě zničit, dostat mě z politiky. Jde o další pokus destabilizovat politickou situaci v ČR odporným útokem na moje děti. A to v době, kdy se nám daří a máme skvělé výsledky,“ řekl premiér.

Šest opozičních stran mezitím vyzvalo premiéra Andreje Babiše k demisi a podalo na návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Je podle nich možné, že se Babiš dopustil maření vyšetřování kauzy farmy Čapí hnízdo.