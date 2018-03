Vláda odmítla návrh na zrušení zákazu kouření v restauracích

„Nakonec zvítězila cesta nechat tomu nějaký čas,“ netajil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spokojenost nad tím, že se mu podařilo získat větší část vlády na svou stranu při odmítání kouření v restauracích, ačkoli výsledek hlasování byl podle něj přibližně v rovnováze.

„Zákon platí devět měsíců. To je velmi krátká doba, abychom mohli nějak vyhodnotit jeho dopady, ať už pozitivní, nebo negativní. I na tom poslaneckém návrhu je to vidět, je to spíš o nějaké dojmologii než o nějakých reálných faktech,“ uvedl Vojtěch.

Podle něj by Česko mělo počkat několik let a teprve poté vyhodnotit dopady zákona. Připomněl, že 18 tisíc lidí ročně v České republice zemře na nemoci související s kouřením.

Poslanci chtějí dostat kuřárny tam, kde se nepodává jídlo

Vláda posuzovala návrh 86 poslanců z více stran, aby se do restaurací mohly vrátit kuřárny. Majitelé barů, kde se nepodává jídlo, by se sami mohli rozhodnout, zda se v baru smí kouřit či ne.

Další návrh poslanců spočívá v tom, že v barech a výčepech do 80 metrů čtverečních by se mohlo kouřit v případě, že je za kuřácký podnik označí majitel. S tím, že by se tam nesmělo v takové chvíli vydávat jídlo. Třetím návrhem je zrušení odpovědnosti hostinského za to, jestli nalije alkohol dospělému, který bude poté vykonávat činnost, při níž by mohl někoho ohrozit.

Bez ohledu na zamítavý postoj vlády o osudu zákona rozhodne parlament. A protože jsou pod návrhem podepsáni poslanci všech stran s výjimkou lidovců, je výsledek hlasování Sněmovny hodně na vážkách.

Benda považuje argumenty ministra Vojtěcha a vlády za směšné

„Očekával jsem negativní stanovisko, i když jsem překvapen mimořádnou nekonzistencí postojů Andreje Babiše. Ještě před volbami se pan premiér v demisi nechal slyšet, že by pro zmírnění zákazů byl, protože ohrožují venkovské hospody. Ale to bylo zřejmě před volbami, kdy bylo třeba voliče nalákat jakýmkoli způsobem,“ reagoval autor návrh kouření do restaurací vrátit, poslanec Marek Benda z ODS.

„Vláda v demisi namítá, že je návrh předkládán příliš brzy po schválení stávající úpravy. Tento argument ale považuji za naprosto směšný. Vždyť hnutí ANO pro protikuřácký zákon hlasovalo necelý půlrok poté, co ho Poslanecká sněmovna zamítla,“ argumentuje Benda.

Stejnou věc tvrdil už v úterý ve Sněmovně, když na veřejném slyšení projednával petiční výbor dvě petice - jedna pro, druhá proti kouření v restauracích. Šéfka výboru Helena Válková hned na místě reagoval, že zamítnutá byla verze zákona, kterou zásadně měnil ve prospěch kuřáků právě Bendův pozměňovací návrh. Právě kvůli snaze propašovat do zákona kuřárny první návrh spadl pod stůl.

Ať rozhodnou majitelé hospod, hájila Schillerová liberální postoj

K tomu, aby se pravidla uvolnila ve prospěch kuřáků, se přitom ve středu přikláněli i někteří ministři.

„Já bych v tomhle směru byla liberální, ať si každý majitel restaurace vybere, zda chce mít kuřáckou nebo nekuřáckou provozovnu, a podle toho si vybírá tu provozovnu i host,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

„Obce se potýkají s obrovskými problémy. Ten striktní zákaz kouření, který vyvádí lidi z heren na chodníky, v obcích působí daleko větší problémy, než kdyby se udělaly nějaké kuřácké salonky, kde by to bylo striktně odděleno od těch nekuřáků,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Hluk způsobovaný kuřáky před restauracemi také podle ní ruší noční klid.

„Osobně kuřák nejsem, nikdy jsem nebyla. Ale myslím, že částečné uvolnění, zejména pro malé obce, kde jsou restaurace i přirozeným společenským centrem, tak tam já bych osobně proti nebyla,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.