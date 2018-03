Dejte nám právo rozhodovat sami o kouření v hospodě, žádali lidé poslance

15:55 , aktualizováno 18:01

Ani rok ještě neplatí úplný zákaz kouření a ve Sněmovně už probíhá boj o to, jestli se pravidla změní a kouření se do hospod, barů a pivnic vrátí. Ve Sněmovně je zákon, který by to umožnil. V úterý také dostali poslanci na stůl dvě petice, jednu lobbující ve prospěch kuřáků, druhou za zachování zákazu.