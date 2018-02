Do hospod by se mohly vrátit kuřárny, navrhuje 86 poslanců v čele s Bendou

„Podařilo se nám připravit novelu, která má podporu napříč politickým spektrem. Mám tam poslance z osmi poslaneckých klubů z devíti, 86 podpisů,“ řekl Benda.

„Nesnažíme se napravit všechno, ale to, co si myslíme, že je největší chybou a problémem, a to jsou tři body. Prvním bodem je, že povolíme zřízení zvláštních kuřáren v restauračních zařízeních, ve sportovištích a v kulturních zařízeních,“ uvedl iniciátor změny zákona Benda. Kuřárny by byly bez obsluhy a zaujímaly by maximálně třicet procent plochy.

Další návrh spočívá v tom, že v barech a výčepech do 80 metrů čtverečních by se mohlo kouřit v případě, že je za kuřácký podnik označí majitel. „S tím, že by se tam nesmělo v takové chvíli vydávat jídlo,“ uvedl poslanec ODS.

Třetím navrženým principem je zrušení odpovědnosti hostinského za to, jestli nalije alkohol dospělé osobě, která bude poté vykonávat činnost, při níž by mohla někoho ohrozit.

Mají se do restaurací vrátit stavebně oddělené kuřárny bez obsluhy?

Úplný zákaz kouření v restauracích, který je běžný ve většině zemí Evropy, platí v České republice teprve od konce loňského května.

„My jednoznačně celý klub Pirátů podporujeme bod jedna. Povolit stavebně oddělené kuřárny v restauracích,“ uvedl spolupředkladatel návrhu Ferjenčík z klubu Pirátů. „Považujeme za nesmysl zakazovat kuřákům, aby v oddělené místnosti kouřili. Nevidíme žádný důvod zakazovat hostinským, aby si zřídili kuřárnu bez obsluhy,“ prohlásil poslanec Pirátů. Upozornil na podle něj neudržitelnou situaci ve velkých městech před hospodami ve večerních hodinách, protože si kuřáci musejí zapálit venku.

VIDEO: Poslanci Pirátů a hnutí ANO vysvětlují, proč chtějí zmírnit protikuřácký zákon

„U nás v klubu je to přibližně půl na půl,“ uvedl Nacher z klubu ANO, což potvrdil také šéf poslanců vládního hnutí Jaroslav Faltýnek. „Podpořil jsem to jako liberálně uvažující člověk, jako celoživotní a bytostný nekuřák,“ řekl Nacher. Kuřákům na ulici před hospodami, když jde člověk s malými dětmi, se podle něj nelze vyhnout a kouření podle Nachera obtěžuje i lidi, kteří bydlí nad těmi restauracemi a bary, před nimiž se tvoří hloučky.