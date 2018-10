Filip odmítl mimořádný sjezd, vedení KSČM aktivity jeho kritiků

„O ničem takovém neuvažuji,“ odmítl Filip, že by měl převzít odpovědnost za prohru ve volbách a rezignovat. Žádají to po něm jeho kritici z ortodoxního křídla strany v čele s bývalým místopředsedou Josefem Skálou. Neuvažuje ani o tom, že by sám požádal straníky o hlasování o důvěře, jak to udělá na sobotním jednání špiček ČSSD v Hradci Králové šéf strany Jan Hamáček.

Klíčový souboj v komunistické straně se však odehraje až v sobotu, kdy se v Praze sejde Ústřední výbor KSČM, který může vyslovit vedení strany nedůvěru nebo si volební sjezd vynutit.

„Výkonný výbor vyslovuje zásadní nesouhlas s činností takzvané platformy Restart, která postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a KSČM poškozuje,“ citoval Filip přijaté usnesení. Nikdo ho údajně v pátek na jednání výkonného výboru nevyzval k jeho odchodu.

Právě jeden z aktivních členů iniciativy Restart, devětatřicetiletý vysokoškolský učitel Richard Pokorný ve čtvrtek pro iDNES.cz uvedl, že bude na sobotním jednání usilovat spolu s dalšími sympatizanty o to, aby Filip i další členové strany buď sami odstoupili, nebo jim byla vyslovena nedůvěra, nebo aby se v dohledné době uskutečnil mimořádný sjezd. Ještě před tím se má u sídla komunistické strany uskutečnit protest proti současnému vedení KSČM.



Podle Filipa je věcí základních organizací strany a okresních výborů, jak se postaví k těm, kdo se k odbojné stranické platformě hlásí.

„Nemyslím si, že by bylo lépe vyměnit starého předsedu za ještě staršího koně, unaveného koně za starou hajtru, to se vůz nerozjede,“ řekl ještě před tím poslanec Jiří Dolejš, který letos na jaře přišel po letech o post místopředsedy KSČM.

Vedení strany si z volebního propadáku odneslo to, že bude usilovat o změnu volebního systému. „Volební účast je velmi nízká, zpochybňuje to legitimitu zvolených senátorů,“ řekl Filip.