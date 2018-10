Mladý učitel na jednání širšího vedení KSČM vyzve Filipa, ať skončí

„V současné situaci nám přebírají hlasy ANO, SPD, Piráti. Neoslovujeme protestní voliče, neakcentujeme levicová témata, děláme spoustu chyb, které už čtvrté volby po sobě takto pokračují, situace se neřeší. Současné vedení nedokázalo propadu zabránit. Je třeba urychleně přistoupit ke změnám,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz Pokorný.

V případě, že vedení strany neodstoupí, je podle něj jediným řešením mimořádný sjezd KSČM. Sám Pokorný chtěl kandidovat na místopředsedu již letos v dubnu, kdy Filip uhájil post předsedy těsně proti představiteli ortodoxního křídla strany Josefu Skálovi, ale v den sjezdu nakonec kandidaturu stáhl.

Pokorný odhaduje, že v sobotu ještě k zásadním změnám nedojde, ale mimořádný sjezd by vyjít mohl. K jeho svolání je třeba souhlas třetiny okresů v rámci republiky. To je podle něj pravděpodobnější, než že by se již v sobotu našla potřebná nadpoloviční většina pro sesazení Filipa a dalších členů vedení.

Pochvalně se o Pokorném vyjádřil Skála, kterého se Filipovi podařilo v dubnu dostat zcela z vedení KSČM, a tak o sobě říká, že je marxista na volné noze. Byl to právě Skála, kdo již den po komunálních volbách, v nichž komunisté propadli a poprvé od roku 1990 vypadli z pražského zastupitelstva, vyzval v rozhovoru pro iDNES.cz Filipa k odchodu.

„Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Neprodleně,“ řekl. To pak opakoval i v dalších médiích. Ale Skála v sobotu na důležité stranické jednání jít nemůže, není v ústředním výboru, kde jsou šéfové okresních organizací. A jedním z nich je i Pokorný, který vede okresní organizaci KSČM Plzeň-sever.

„Nikdo neříká, že má jít Vojtěch Filip do důchodu, ale strana potřebuje nové tváře. V Plzni je třeba naší výraznou osobností doktor Richard Pokorný, který je díky zkušenosti vysokoškolského profesora připraven vyhrávat souboje na obrazovkách i jinde,“ řekl iDNES.cz Skála.

Předseda komunistů Vojtěch Filip očekává, že bude na sobotním jednání ústředního výboru čelit návrhům na to, aby se vzdal funkce. Odcházet ale nemíní. „Když se podívám třeba na propad TOP 09, které klesl počet mandátů na jednu pětinu, tak o tom nikdo nepíše. Ukázalo se, že TOP 09 není strana na jedno použití, je tak na dvě, zatímco my jsme trvalou součástí politické scény,“ tvrdil tento týden Filip v rozhovoru pro MF DNES.