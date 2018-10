Dolejš radí komunistům neměnit unaveného koně za starou hajtru

Výkonný výbor komunistů se v pátek sešel poprvé po volebním „výprasku“ v komunálních a senátních volbách. Zástupci KSČM zcela vypadli ze Senátu a výrazně jim ubylo zastupitelů ve městech i obcích. V Praze se nedostali do zastupitelstva poprvé od roku 1990. A lidé z ortodoxního křídla strany začali volat po změnách.

„Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Neprodleně,“ řekl iDNES.cz Josef Skála, který v posledních letech několikrát zápolil s Vojtěchem Filipem o post předsedy KSČM. Z Dolejšova bonmotu vyplývá, že za unaveného muže považuje Filipa a za „starou hajtru“ Skálu.

Rozstřel s Josefem Skálou:

„Pokud máme učinit další krok dopředu, modernizační krok, takže by to neměly prodávat staré struktury, ale přece jen novější tváře zakotvené více v dnešku,“ řekl v pátek Dolejš.



K radikální změně vyzývají právě mladší komunisté. „V současné situaci nám přebírají hlasy ANO, SPD, Piráti. Neoslovujeme protestní voliče, neakcentujeme levicová témata, děláme spoustu chyb, které už čtvrté volby po sobě takto pokračují, situace se neřeší. Současné vedení nedokázalo propadu zabránit. Je třeba urychleně přistoupit ke změnám,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz devětatřicetiletý vysokoškolský učitel Richard Pokorný.

„Má-li být restart skutečném restartem, tak by neměl zametat cestičku k návratu starých struktur. Měli by v praxi ukázat, že chtějí větší podíl na odpovědnosti a tudíž se i odpovědně chovat, nejenom pálit,“ opáčil Dolejš.

Vedení strany podle něj nyní nemá opustit loď, protože by to nevedlo k ničemu dobrému, když není shoda, kdo by byl lepší. Straničtí radikálové spoléhají na to, že se jim podaří vyvolat mimořádný volební sjezd. Zkusí to již v sobotu při jednání ústředního výboru KSČM, ale více spoléhají na to, že si to vynutí nespokojené okresní organizace. Takových by se musela najít třetina. „Já doufám, že se tak nestane, protože si nemyslím, že se dá usjezdovat k smrti,“ řekl Dolejš

Voliči komunistů šli podle něj volit spíš ANO Andreje Babiše, protože tisícovka k důchodu je pro ně důležitější než ideologie. Aby se voliči ke KSČM vrátili, jsou podle dlouholetého místopředsedy strany nutné, aby se ukázalo, že Babiš není schopen, možná ani ochoten všechny své sliby plnit a to se podle Dolejše ukáže při ukončení hospodářské konjunktury.