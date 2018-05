Podmínky, které dala ČSSD při jednání o vládě, se politikům ANO nelíbí

„Co mě osobně trošku zarazilo, že pan předseda by měl odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení, protože je to z lidského hlediska velmi nestandardní podmínka,“ řekla na otázku iDNES.cz místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová.

„Tím by přiznal, že je vinen, a on je přesvědčen, že je nevinen a my s ním všichni taktéž,“ prohlásila. Dodala, že jak zná Babiše, bude to v opačném případě jen jeho rozhodnutí, a že se určitě rozhodne správně, až na to dojde.

Vicepremiér a místopředseda Richard Brabec řekl, že nikdy od Babiše neslyšel, že by sociálním demokratům říkal, že v případě nepravomocného odsouzení sám odejde, ale že si to nepřeje v koaliční smlouvě. To totiž v neděli v televizi Prima naznačoval předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Vicepremiér a místopředseda Richard Brabec řekl iDNES.cz před jednáním předsednictva ANO, že se mu nelíbí, že by měli být z funkcí ve Sněmovně odvoláni politici SPD Tomia Okamury - sám Okamura z funkce místopředsedy Sněmovny, Radim Fiala z pozice šéfa hospodářského výboru, a Radek Koten z čela bezpečnostního výboru. „Mně se to nelíbí, já se tím netajím. Sněmovna nějakým způsobem byla ustavena, vznikla, funguje a nemyslím si, že by zrovna pan Okamura, Fiala řídili špatně to, co mají řídit,“ řekl Brabec.

„My jsme ustanovili Sněmovnu, tak nevím, proč bychom znovu tu Sněmovnu měli řešit,“ komentoval tuto podmínku sociálních demokratů Babiš. „Podstatné je, co řekne náš poslanecký klub,“ řekl Babiš.

„Svoláme zřejmě příští týden ve středu poslanecký klub, ale můj názor je známý. Já jsem tomu věnoval poměrně hodně svých sil, aby se Sněmovna po volbách ustavila,“ řekl šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Pojistky, které chce ČSSD, by podle něj měly být oboustranné. Odkázal na minulé volební období, kdy sociální demokracie běžně přehlasovávala ANO za pomoci komunistů či TOP 09.

Sociální demokraté žádají odvolání politiků SPD proto, aby se zpřetrhaly vazby mezi ANO a SPD a aby Babišovo hnutí nemělo tendenci obcházet ve Sněmovně sociální demokraty právě společným hlasováním s SPD a komunisty. ANO, SPD a KSČM mají ve Sněmovně 115 hlasů a od loňských podzimních voleb v dolní komoře parlamentu kooperují.

K další podmínce ČSSD, že kdyby se rozhodli odejít všichni její ministři, měla by do týdne dát vláda demisi, Jermanová uvedla, že sice chápe, že sociální demokracie, která není jednotná, také potřebuje vysvětlovat některé věci dovnitř strany. „Nicméně je logické, že když je koalice, je sestavena, koaliční smlouva je podepsána, tak pokud oni odejdou, koaliční smlouva končí a začíná nové vyjednávání, takže já to považuji za trošku nadbytečné,“ uvedla Jermanová.

„Jsou tam možné nějaké kompromisy v tomto. Je to trošku problematické z hlediska ústavy,“ řekl Brabec k podmínce demise celé vlády, když odstoupí pět možných budoucích ministrů za ČSSD. „Vstupujeme do toho na bázi, že si chceme věřit. Vypadá to jako klišé, ale bez toho to nemůže fungovat. Buď důvěra bude, nebo nebude,“ prohlásil vicepremiér a místopředseda ANO.

„My jsme si řekli s panem Hamáčkem, že to nebudeme komentovat, že si počkáme na referendum,“ odvětil zdrženlivě na otázku k podmínkám sociálních demokratů premiér v demisi a šéf ANO Babiš. „Dostali jsme úkol jednat, tak jednáme,“ odkázal Babiš na to, že k novému jednání s ČSSD ho vybídl republikový výbor hnutí, když zkrachovala jednání předchozí, ale varianta tolerance jednobarevné vlády ANO tolerované komunisty a SPD se nezamlouvala některým poslancům a části vedení ANO.