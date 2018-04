ANO zkusí obnovit jednání s ČSSD, vůči Okamurovi je v hnutí odpor

Republikový výbor uložil ANO, aby s ČSSD obnovil jednání. „Určitě brzy pan Babiš osloví pana Hamáčka,“ řekl vicepremiér Richard Brabec z ANO. Spolupráce s SPD nemá v klubu ANO dostatečnou podporu.

„Je třeba si připomenout usnesení předsednictva ČSSD, které ukončilo jednání s hnutím ANO o vládní spolupráci. Pokud osloví předseda Babiš našeho předsedu Hamáčka, tak bezesporu se tím vedení strany bude zabývat,“ reagoval pro iDNES.cz místopředseda ČSSD Roman Onderka.

ČSSD ukončila jednání o vládě, když Babiš odmítl přenechat funkci předsedy vlády jinému politikovi a odmítl zároveň ČSSD přepustit vnitro či finance.

„SPD není dobrá varianta. Poškodí to celou zemi, poškodí to ANO, já se s tím neumím srovnat,“ řekl už před jednáním vedení ANO poslanec Rostislav Vyzula. A takových poslanců je podle něj v klubu ANO více než dvacet, až třetina ze 78.

ANO, SPD a KSČM mají ve Sněmovně sice celkem 115 poslanců, ale iDNES.cz už tento týden napsal s odkazem na zdroj z hnutí, že odpůrců vlády opřené o SPD je v klubu Babišova hnutí 25 až 30.

Proti toleranci od SPD jsou i někteří ministři, kteří jsou zároveň poslanci. Robert Pelikán již ohlásil odchod z vlády z postu ministra spravedlnosti, stejné tendence má ministr dopravy Dan Ťok, kdyby došlo na spolupráci ANO s extrémisty, a zásadní výhrady k SPD má i ministr zahraničí Martin Stropnický. Okamura dokonce v Lánech po setkání s prezidentem všechny tři jmenoval jako ty, kdo nemají ve vládě co dělat. A přidal k nim i ministryni obrany Karlu Šlechtovou, která podle něj obraně nerozumí. Už loni SPD označila za novodobé fašistické hnutí.

Můžeme jim nabídnout finance i vnitro, říkal Vyzula

Vyzula řekl novinářům, že je možné nabídnout ČSSD vnitro i finance. „A proč ne, vždyť pokud on by byl premiér, tak si všechno pohlídá,“ řekl. Naopak kdyby se hnutí ANO přiklonilo k vládě opřené o SPD, musel by hodně přemýšlet o své budoucnosti. Vyzula jako jediný s demokratickými opozičními stranami podporoval odvolání Okamury z postu místopředsedy Sněmovny.

„Věřím, že jsou ještě jiné varianty, Pro mě je to nejméně příjemná varianta,“ říkala k možné spolupráci s SPD hejtmanka Jaroslava Jermanová z ANO.

Babiš dlouhodobě vystupoval proti spolupráci na vládní úrovni s SPD, do níž ho tlačí prezident Miloš Zeman. Demokratické strany ve Sněmovně totiž řekly, že do vlády s trestně stíhaným politikem nepůjdou. A podle předsedy ODS Petra Fialy znamená rozhodnutí ANO, pokud vládu podrží komunisté, jen krok z deště pod okap.