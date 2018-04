Babiš ČSSD slíbil, že v případě odsouzení odstoupí, řekl Vondráček

„Kdyby k něčemu takovému došlo, tak by samozřejmě Andrej Babiš reagoval, ale proč to chtějí mít na papíře?“ odpověděl Vondráček na dotaz, jak se hnutí ANO dívá na požadavek ČSSD, aby byla v připravovaném návrhu koaliční smlouvy zanesena podmínka, že prvoinstančně odsouzený ministr rezignuje.

Podle Vondráčka je totiž taková pojistka dehonestující a ponižující, jelikož je otázkou „politického a morálního rozhodnutí“ konkrétního politika. Když se ho však moderátor zeptal, jak by tedy Andrej Babiš reagoval, Vondráček odpověděl, že už to předseda vlády v demisi naznačil na jednání s ČSSD.

„To nechte na mě, klidně bych odstoupil. Já s tím nemám problém,“ parafrázoval ve studiu Vondráček slova Andreje Babiše.

Když se k podmínce ČSSD vyjadřoval začátkem týdne sám premiér v demisi, stočil raději řeč na podle něj zmanipulované vyšetřování. „Už jsem alergický na to, když slyším třistakrát, že jsem trestně stíhaný,“ uvedl Babiš. Každý rozumný člověk podle něj ví, že je to účelová záležitost.

Poté s „určitou nadsázkou“ položil řečnickou otázku, co by se stalo, kdyby jeho trestní stíhání bylo zastaveno. „Odejdou členové ČSSD z vlády? Asi ne. Takže pro mě to není téma,“ dodal. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

„Naše síla je držet svého předsedu“

Vondráčkovým oponentem byl v Partii předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který účast Andreje Babiše v připravované vládě považuje za největší překážku v jednání mezi ANO a ČSSD.



„Od roku 1989 nebyla ve vládě žádná trestně stíhaná osoba dlouhodobě. A teď tam s tím má rovnou vstoupit,“ uvedl Štěch. Připomněl, že s podobným problémem se musela už dříve potýkat i ČSSD v případě tehdejšího premiéra Stanislava Grosse.



Ten čelil obvinění kvůli nejasnému zdroji financování svého bytu v Praze na Barrandově za téměř 4,3 milionu korun. „My jsme se k tomu postavili daleko tvrději, na Grosse působily velké tlaky zevnitř strany,“ dodal k tomu Štěch. Hnutí ANO podle něj ale není tradiční stranou a rozhoduje v něm prý jen Babiš, nikoliv členská základna.

„Že nejsme běžná strana, si beru jako pochvalu,“ opáčil mu Vondráček a dodal, že se mu příčí model, kdy by hnutí ANO na pozici premiéra nominovalo jiného politika. „Jsme středové hnutí s poměrně širokou názorovou paletou a jednotící prvek je skutečně Andrej Babiš, který vydupal hnutí ze země. Není to však vynucená autorita, ale přirozená síla,“ bránil premiéra v demisi Vondráček.



Podle něj podobné požadavky zaznívají pouze mimo hnutí a jsou snahou jej oslabit. „Odmítám takové nálepkování. Naše síla je držet pohromadě a držet svého předsedu,“ dodal Vondráček.