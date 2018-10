Únikem informací o odvetě v Afghánistánu se chce zabývat výbor i armáda

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) totiž nařídil prošetření, jak mohlo dojít k úniku tajných informací. „Nařídil jsem důkladně prošetření úniku informací. Je to čerstvá aktuální záležitost. Zatím čekám na výsledky šetření,“ uvedl Metnar na brífinku ke středečnímu útoku na vojáky v Afghánistánu.

Předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS) uvedla, že takové jednání nemůže být normou. Zároveň kritizuje také Lidové noviny, které s informací o odvetné akci české armády v Afghánistánu přišly. Považuje zveřejní tajných informací za selhání. „Myslím si, že je to i selhání redaktorů. Muselo jim přece dojít, že taková informace může být reflektována způsobem, který se pak stal v těch odpoledních nočních hodinách, že bohužel došlo k dalšímu ipéčku (útoku),“ uvedla.

Černochová však zároveň dodává, že není zřejmé, jestli mezi odtajněním informací a útokem je souvislost. Také podle expertů není pravděpodobné, že by středeční útok, při němž bylo zraněno pět českých vojáků, byl reakcí právě na informaci Lidových novin, že čeští výsadkáři v Afghánistánu pomstili kolegy, zabili spolupachatele útoku.

O záležitosti by ve výboru rád jednal i místopředseda výboru pro obranu Alexander Černý (KSČM). „Teď už to ani jinak nejde. Je to docela malér. Speciální síly takovýmto způsobem nezasahují každý den. Rozhodně se o tom ještě bavit budeme,“ prohlásil. Řekl také, že by rád slyšel stanovisko náčelníka generálního štábu a ministra obrany Lubomíra Metnara.

Místopředseda výboru za Piráty Jan Lipavský potvrzuje, že je potřeba získat k celé záležitosti více informací. „Tajné informace by unikat neměly, takže souhlasím s tím, abychom se o tom pobavili. Zatím nemám oficiální informace ze strany vlády. To znamená, že můžu komentovat pouze informace, které se dostaly do médií. Je těžko říct, co z toho je a co není pravda,“ vysvětluje Lipavský. „Pro mě nejsou důležité ani tak informace o té akci samotné, ale spíš aby se armáda vyjádřila k tomu, jak se taková věc stala. Pokud je něco tajné, tak to má zůstat tajné, pokud nerozhodne vláda jinak,“ uzavírá.

Místopředseda výboru za ANO Josef Hájek také podporuje zařazení bodu do jednání výboru, celou situaci považuje za nešťastnou. „Nelíbí se mi to, ale bohužel žijeme v mediálním světě a utajit jakoukoliv informaci je velmi, velmi složité. Pokud tento bod bude na výboru zařazen, myslím, že ho podpořím,“ uvedl.

Také zástupci SPD podpoří zařazení tohoto bodu do programu.o úniku informací do jednání výboru. „Únik považuji za nešťastný, pokud k němu takto došlo, je to chyba,“ řekl místopředseda Radovan Vích (SPD).