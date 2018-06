USA už mají plány na výstavbu táborů, kam chtějí posílat nelegální migranty

Na vybudování a šestiměsíční provoz „dočasných a strohých“ táborů plánuje námořnictvo vynaložit zhruba 233 milionů dolarů. Dokument nyní údajně čeká na schválení tajemníkem námořnictva Richardem Spencerem.

Interní memorandum získal časopis Time, podle kterého ukazuje, jakou roli by v tvrdé protiimigrační politice „nulové tolerance“ prezidenta Donalda Trumpa mohla hrát armáda. Kromě táborů na letištích rovněž načrtává plán na vybudování zařízení pro 47 tisíc lidí v bývalé námořní stanici Concord, která se nachází nedaleko San Francisca.

Stejné množství lidí by podle dokumentu mohl přijmout i Camp Pendleton, největší tréninkové středisko námořní pěchoty v jižní Kalifornii. Další migranti by se mohli ubytovat v letecké základně námořní pěchoty nedaleko města Yuma v Arizoně.

Armádní představitelé se v memorandu dále zavazují k vybudování prvního tábora pro pět tisíc dospělých během prvních šedesáti dnů po jeho schválení. Každý další měsíc by pak armáda měla vytvořit místa pro dalších deset tisíc lidí.

Námořnictvo odmítlo dokument komentovat.

Mluvčí Pentagonu Jamie Davis podle BBC uvedl, že ministerstvo pro vnitřní bezpečnost nepožádalo armádu o vypracování konkrétních plánů, ale o zapojení se do „obezřetného plánování v případě, že ministerstvo požádá o pomoc při ubytování dospělých nelegálních přistěhovalců“.

O vybudování migračních středisek uvažuje i Evropská unie. Měly by vyrůst v severní Africe a sloužily by k oddělování lidí s nárokem na azyl od ostatních migrantů. Vyplývá to z návrhu dokumentu, který by měli evropští představitelé projednat na summitu na konci června.

V návrhu Donalda Tuska se střediska označují jako „regionální vyloďovací platformy“. „Tyto platformy by měly posloužit k rychlému zpracování a rozlišení mezi ekonomickými migranty a lidmi, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Tím se sníží motivace, aby se vydávali na nebezpečnou plavbu,“ citovala agentura Reuters dokument (podrobnosti čtěte v článku Unie bude migranty třídit v centrech na severu Afriky).

Francouzský prezident Emmanuel Macron ale v sobotu pro změnu hovořil o „uzavřených střediscích na evropské půdě“ (více čtěte zde).



„Netušil jsem, že nás mohou rozdělit“

Ve čtvrtek americká armáda uvedla, že na vojenských základnách uvolní i místo pro dvacet tisíc dětí zadržených bez doprovodu. Dalších více než 2 300 dětí pohraničníci od rodičů od začátku května oddělili.

Fotografie dětí zavřených v zamřížovaných boxech a nahrávka, která údajně zachycuje pláč odebraných dětí, vzbudily v posledních dnech ve Spojených státech velkou vlnou kritiky veřejnosti i politiků (více čtete v článku Trump odolává pláči v dětských klecích).

„Představte si osmileté dítě, které pláče a drží se vás za nohu. Je to strašné. Nikomu bych to nepřál,“ řekl BBC telefonicky Cisary Banz Raynaud-Villeda z Hondurasu, kterého při přechodu hranic zadrželi společně s dcerou 13. června. Od té doby osmiletou Jessenii neviděl. „Cítím uvnitř sebe prázdnotu. Vůbec jsem netušil, že nás mohou rozdělit. Je to šok. Jako by mě někdo polil studenou vodou,“ dodal.

Trump po vlně nevole ve středu ustoupil a vydal dekret, kterým odebírání dětí migrantům zadrženým po nelegálním přechodu hranice zrušil. Zároveň však prohlásil, že politiku „nulové tolerance“ nemění.

Trump se setkal s „andělskými“ rodinami

Při pátečním setkání s rodinami, jejichž příbuzní byli zavražděni migranty bez dokumentů, se Trump snažil utrpení dětských imigrantů oddělovaných na hranicích zpochybnit a odmítl „falešné příběhy smutku“. Opravdovými obětmi imigrační krize v USA jsou podle něj právě rodiny obětí zavražděných imigranty.

„Slyšíte druhou stranu, nikdy neslyšíte tuto stranu,“ uvedl Trump v projevu a zdůraznil, že rodiny migrantů, které byly rozděleny na hranicích, se na rozdíl od andělských rodin se svými blízkými opět setkají. „Toto jsou američtí občané, kteří byli navždy odděleni od svých milovaných. Musíte přitom myslet na slovo navždy. Jsou odděleni navždy, jelikož je zabili zločinečtí nelegální cizinci,“ dodal.

„Vaše ztráta nebyla nadarmo... Zabezpečíme naše hranice,“ vzkázal Trump „andělským“ rodinám, jak je nazval. Ve svém projevu rovněž citoval statistiky, aby podložil svá tvrzení, že mezi přistěhovalci bez dokumentů je vyšší zločinnost. Nejenže Trumpovu tvrzení odporuje řada studí v uznávaných vědeckých časopisech, ale čísla, která uvedl, byla zavádějící. Podle agentury AP například nezmínil, že asi polovina zatčených imigrantů, o kterých hovořil, se ocitla za mřížemi za nenásilné zločiny, včetně nelegální migrace.

Studie konzervativního ústavu Cato Institute zjistila, že v místech, kde je vyšší podíl přistěhovalců bez dokladů, není vyšší zločinnost.