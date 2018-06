Unie bude migranty třídit v centrech na severu Afriky, naznačuje dokument

13:25 , aktualizováno 14:31

Evropská unie chce vybudovat migrační střediska v severní Africe, kde by se oddělovali lidé s nárokem na azyl od ostatních migrantů. Vyplývá to z návrhu dokumentu, který by měli příští týden schválit evropští lídři na summitu EU.