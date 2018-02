Novinář Slezák zemřel následkem vnitřního krvácení. Rodina žádá o klid

„Prosíme tímto veřejnost i tisk, aby respektovaly naše soukromí a daly nám potřebný čas vyrovnat se s naší tragickou ztrátou člověka, za jehož čestností a poctivostí budeme vždy stát,“ uvedli pozůstalí v tiskovém prohlášení, které má iDNES.cz k dispozici.

V prohlášení dále rodina konstatovala, že Slezák zemřel následkem vnitřního krvácení „důsledkem náporu posledních dnů, které pro něj nebyly zrovna příznivé“. Příbuzní tak vyvracejí zkazky o tom, že by měl nemocné srdce. Příčinu smrti musel určit až patolog.

Podle zdroje iDNES.cz stála za vnitřním krvácením disekce aorty, kdy dochází k natržení stěny aorty. Jednou z příčin tohoto smrtelně nebezpečného stavu je vyšší krevní tlak, s nímž se Slezák léčil.

Slezák měl v osudný den zkolabovat, rodina ho proto převezla do nemocnice. Tam ale lékaři konstatovali, že je v pořádku, a propustili ho. Po cestě domů následně zemřel. Nepomohla ani záchranka.

Proslavil se jako boxer

Podle senátora Jana Veleby (SPO) Slezáka uštvali novináři. „Pan Karel Slezák je mrtev a jsem přesvědčen, že byl uštván médii. Proto vás, kterých se to týká a kteří jste se akreditovali na sledování výsledků prezidentských voleb dne 27. ledna do TOP hotelu, přestaňte prosím, zastavte dokud je čas!“ uvedl ve středečním tiskovém prohlášení Veleba.

Předseda SPO se ve svém prohlášení otřel i o Syndikát novinářů. Vadilo mu, že Slezák pouze chránil kolegu, a přesto byl tři dny po události vyloučen ze Syndikátu novinářů. „Tři dny po události v TOP hotelu byl vyloučen ze Syndikátu novinářů ČR aniž by ho před vynesením verdiktu dne 30.ledna vyslechli. Nepřijali ho a tak šel do Mladé fronty DNES, že to je jinak a chtěl se veřejně bránit. To už nestihl a podlehl srdečnímu záchvatu,“ sdělil Veleba.



Proti jeho slovům se ale ostře ohradil předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý. V tiskovém prohlášení uvedl, že řídicí SNČR reagoval, až když si ověřil všechny dostupné skutečnosti a poté, co se Ćerný osobně se Slezákem sešel. a převzal od něj omluvu, kterou bezodkladně zveřejnili. „Tvrzení senátora Jana Veleby, že nikdo ze syndikátu novinářů s ing. Karlem Slezákem nejednal, je proto zcela nepravdivé, a od senátora Veleby budeme požadovat vysvětlení a omluvu,“ sdělil Černý.

O třiasedmdesátiletého Slezáka se média začala zajímat, když po vyhlášení výsledků prezidentských voleb napadl ve štábu Miloše Zemana pěstmi kameramana iDNES.cz. Na akci byl akreditován jako novinář Pražského zpravodaje, ačkoliv jeho vydavatel následně popřel, že by ho do štábu poslal.

Konflikt vyvolal stav, do kterého se uvedl novinář Milan Rokytka, jenž občas přispíval do Parlamentních listů. V salonku s občerstvením se mu udělalo zle a zkolaboval. Podle mluvčí záchranky Jany Poštové se na jeho stavu podepsal i alkohol.

Na místo dorazili záchranáři, začali Rokytku ošetřovat a novináři jejich akci natáčeli. To se však nelíbilo Slezákovi ani dalšímu Zemanovu podporovateli Janu Šoltovi, kteří se jali novináře z místnosti vytlačovat.

Šolta během toho srazil na zem kameru televize Nova a Slezák o chvíli později napadl kameramana iDNES.cz, který se snažil jeho počínání natočit na mobilní telefon. Uštědřil mu tři rány - jednu na hrudník a další dvě do obličeje.

Slezák nejdříve tvrdil, že byla jeho reakce opodstatněná, dokonce uvedl, že ho chtěl kameraman iDNES.cz sám napadnout. Později se však za svůj čin omluvil a dodal, že jednal v rozrušení. Syndikát novinářů, jehož byl Slezák členem, ho poté 27. ledna vyloučil ze svých řad, protože „poškodil prestiž a zájmy“ této organizace.

Celý incident ve volebním štábu v současnosti řeší policie. Trestní oznámení však kromě napadených novinářů podal i Šolta, podle kterého zástupci médií neposkytli Rokytkovi první pomoc.