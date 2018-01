VIDEO: Útočící novinář Slezák se setkal s napadeným kameramanem

Diskuse Rozstřelu se nejprve zabývala vysvětlováním incidentu s motajícím se novinářem Milanem Rokytkou. Slezák připustil, že jeho kolega byl pod vlivem alkoholu. Kvůli tomu se o něj chtěl postarat. Zároveň měl strach, že Rokytku postihl infarkt. „Odvedl jsem ho na pódium. Neplácnul jsem s ním, snažil jsem se ho posadit, ale nepovedlo se a on se rozvalil. Hned tam šel jiný kolega, který zřejmě má praxi s první pomocí,“ vysvětlil Slezák.

Moderátor Vladimír Vokál ale namítl, že člověk s infarktem musí být opatrně položen na zem, aby si neublížil. Slezák připustil, že v tomto případě udělal chybu.

V reakci na kolaps Rokytky začali Zemanovi podporovatelé Jan Šolta, Karel Slezák a další nadávat přítomným novinářům, kteří situaci monitorovali. Šolta tehdy třikrát udeřil kameramana iDNES.cz Alexandera Šulce, který celý incident popsal v pondělním rozhovoru: Jen jsem se zastal kolegy a dostal pěstí). Slezák se později prostřednictvím Syndikátu novinářů formálně omluvil za své chování. Šolta naopak v rozhovoru pro server iRozhlas.cz prohlásil, že měl novináře spíš „vykopat, vyházet z okna“.

Napadený kameraman: Lžete o mně. Znovu se omluvte

Do studia Rozstřelu přišel osobně kameraman Alexander Šulc, aby si se Slezákem promluvil. „Vaši omluvu formálně přijímám. Vyzývám vás k další omluvě za lež, že jsem vás fyzicky napadl,“ řekl Slezákovi.

„Znovu říkám, že jste chlap jak hora. Mával jste mi rukama před obličejem, tvářil jste se výsměšně,“ odpověděl Slezák. „Přijímáte možnost znovu se omluvit za to, že o mně lžete?“ opakoval Šulc svou otázku s ohledem na videa, která dokazují, že Slezáka neohrožoval. „Proč říkáte lhal? Vyhodnotil jsem to svým způsobem,“ trval si na svém Slezák.

Pak připustil, že si z celé situace vezme ponaučení. Incident zkoumá policie pro podezření z přečinu výtržnictví. „Budu zdrženlivější. Kdyby šlo o záchranu života, tak bych to zopakoval. Někdy se to povede a někdy ne,“ prohlásil. Odmítl, že by jeho jednání poškodilo obraz Miloše Zemana.

Šel jsem do štábu jako novinář. Článek jsem ještě nenapsal

Kvůli napadení novináře čeká Slezáka jednání o možném vyloučení ze Syndikátu novinářů ČR. „Mrzí mě to. Jsem členem 30 let,“ dodal novinář, který byl na akci dle svých slov jako zástupce Pražského zpravodaje. Vedoucí média Aleš Fritscher ovšem odmítl, že by Slezák na akci zastupoval jeho portál. Pražský zpravodaj se totiž rozhodl volby nekomentovat.

„Byl jsem tam jako novinář za Pražský zpravodaj. Akreditoval jsem se na poslední chvíli a byl jsem celou dobu v novinářské komunitě. Dlouho po odchodu Zemana jsem přešel do části podporovatelů,“ prohlásil Slezák. „Sháněl jsem informace a chtěl jsem k tomu něco napsat. Zatím jsem nenapsal, protože jsem neměl čas. Šel jsem tam opravdu jako novinář,“ doplnil Slezák.

Záznam celého konfliktu, který v pořadu pustila režie Rozstřelu, pak ukázal potyčku mezi Slezákem a kameramanem Šulcem, který natáčel na mobil neurvalé shození kamery televize Nova Janem Šoltou. „Nemáte pohled na druhou stranu. Máte jenom záznam na mě. Několikrát jsem ho oslovil a postupoval dál a dál ke mně. Nereagoval na moje výzvy. Nebránil jsem zónu před novináři,“ tvrdí Slezák.