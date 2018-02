Novináři nepomohli umírajícímu Rokytkovi, napsal Šolta v trestním oznámení

Šolta podával trestní oznámení minulý týden na Obvodním státním zastupitelství Praha 4. Nebylo ale známo, jakého skutku se měli neznámí pachatelé dopustit. Mluvčí tamějších žalobců Blanka Valsamisová pouze podotkla, že se týkalo více trestných činů.

Šoltovo trestní oznámení nakonec zveřejnil Týdeník občanského práva, který vede právě Rokytka. Podle Šolty nejde o finální verzi jako spíše o nástřel.

„Víceméně se to shoduje s podstatou toho trestního oznámení, ale to vypadá jinak. Trestné činy tam uvedené, tak těch se to týká,“ řekl iDNES.cz Šolta s tím, že výsledná verze je delší. Za uvedenými skutky i popisem, jak se jich neznámí pachatelé měli dopustit, si ovšem stojí.

„Kdo by to trestní oznámení nedal? Vždyť mě novinářská žumpa protáhla kanálama. Byl jsem jediný, kdo tam zachraňoval novináře a oni píšou, že jsem vrah novinářů! Uvědomujete si to?!“ vysvětlil Šolta, proč se rozhodl obrátit na policii.

V nástřelu, který Rokytka zveřejnil, Šolta vysvětluje, že podává trestní oznámení na neznámého pachatele, skupinu pachatelů pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů neposkytnutí první pomoci; neoprávněného zásahu do užívání bytu, domu a nebytového prostoru a výtržnictví.

Vadí mu, že novináři se po odchodu prezidenta Miloše Zemana a ochranné služby policie dostali do modrého salonku, kam do té doby nemohli. Toho prý řada z nich zneužila ke krádeži jídla a pití patřícího příznivcům s „modrou“ akreditací.

Neposkytnutí pomoci a bránění záchranářům

V modrém salónku také zkolaboval Rokytka a s tím souvisí další bod Šoltova trestního oznámení.

„Přítomní novináři pomoc neposkytli a omezili se na natáčení kolapsu, žádný mi nepomohl. Protože existovalo závažné podezření na opakovaný infarkt M.R., poprosil jsem je, aby alespoň zavolali mobilem lékařskou záchranou službu. Po delší době (cca 15 minut), když se záchranka nedostavovala, jsem ji urgoval sám,“ konstatoval Šolta s tím, že při telefonním hovoru zjistil, že záchranku ještě nikdo nevolal.

V návrhu trestního oznámení poznamenal, že poté poskytoval Rokytkovi až do příjezdu záchranářů první pomoc, zatímco zástupci médií jen přihlíželi.

„Kameramani ve snaze pořídit si co nejluxusnější záběr evidentně umírajícího člověka zdravotníkům překáželi při jeho záchraně. Byl jsem záchranáři vyzván, abych pomohl s vyklizením prostoru,“ dodal Šolta.

To však neodpovídá verzi kameramana iDNES.cz Alexandra Šulce, který byl v TOP hotelu napaden. Zástupci médií do salónku vešli až poté, co na místo dorazili záchranáři a celou situaci natáčeli zpovzdálí. Nijak tedy nemohli překážet Rokytkově ošetření.

Neoprávněného zásahu do užívání bytu, domu a nebytového prostoru se měli novináři dopustit, když rozráželi posuvné stěny, které se Šolta spolu s dalšími snažil zavřít. Vzniklého prostoru prý zástupci médií zneužívali nejen ke krádeži pohoštění, ale také k filmování ošetřovaného Rokytky. Přesouvání posuvných stěn a vytlačování vyústilo podle Šolty ve vyprovokovanou pěstní potyčku.

Incident zmařil eventuální setkání se Zemanem

„Uvedený nečekaný vpád novinářů do modrého salónku hrubě narušil do té doby poklidně probíhající soukromé setkání a tímto násilným vlámáním se cizích osob do uzavřeného prostoru zcela vyloučil eventuální návštěvu pana prezidenta, v kterou jeho shromáždění příznivci tajně doufali; právem se tedy cítí být tímto jednáním poškozeni!,“ vysvětlil Šolta.



Sám se pak cítil ohrožen, protože ho novináři slovně a fyzicky napadali. Prý mu strkali před obličej mikrofon či kameru a on se bál o své brýle. Proto se musel bránit, přičemž smetl část jejich vybavení. Nejvíce se jej ale dotkl postoj novinářů k lidskému životu, kdy podle něj nepomohli umírajícímu Rokytkovi. Proto použil později i hrubší výrazy. Dodal, že nadávky použil pouze na konkrétní novináře a neadresoval je celé novinářské obci.

Šolta podle konceptu trestního oznámení chce, aby byli ztotožněni lidé útočící na něj, kteří provokacemi, urážkami a hlavně nečinností bránili záchranné akci a nakonec ve sdělovacích prostředcích předmětnou událost účelově sestříhali a objektivně neinformovali.

Trestní oznámení na incident v TOP hotelu podal ještě v neděli večer jeden z napadených kameramanů. Policie celý incident šetří jako přečin ze spáchání výtržnictví.