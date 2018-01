Středočeští politici odmítli vyjmout Čapí hnízdo z dotací, Imoba píše šéfovi OLAF

Na jednání středočeských politiků vládla napjatá atmosféra. „Je mi líto, že je ta kauza zpolitizovaná. Chci postupovat jako v jiných případech,“ řekla předsedkyně výboru a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Za vyjmutí dotace pro Čapí hnízdo z evropských fondů se přimlouval ředitel středočeského ROP Kamil Munia. Podle něj by členové měli postupovat v zájmu operačního programu. „I když výdaje budou vyjmuty, ROP Střední Čechy vyčerpá sto procent alokované částky,“ tvrdil Munia.

„Pokud nedojde k vyjmutí, může Evropská komise přistoupit k finanční opravě. Prostředky z evropského podílu by požadovala komise fyzicky vrátit,“ vysvětlil.

Většinu ve výboru má středočeská opozice. Členové zastupující TOP 09, ODS a STAN argumentovali tím, že by v případě vynětí platili dotaci čeští daňoví poplatníci a v Česku by se případ zametl pod koberec (více zde). To Munia odmítl s tím, že ROP se k případnému vymáhání peněz po příjemci připojil.

„Když vyjmeme projekt, tak se z evropské části této dotace stane dotace národní. Chápu, že EU i OLAF nám doporučují vyjmout projekt, protože shledaly zásadní pochybní a nechtěly s tím mít nic společného,“ sdělil člen výboru Jan Jakob (TOP 09). „Vzhledem ke složení vlády bez důvěry mám obavu, že by to bylo zameteno pod koberec,“ dodal.

Imoba sepsala výhrady řediteli OLAF Společnost Imoba, která vlastní farmu Čapí hnízdo, vyzvala ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) Nicolase Iletta, aby se vyjádřil k jejím výhradám vůči vyšetřování dotace na farmu. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který řediteli zaslala. Podle Imoby OLAF například nemohl společnost podle tehdy platného práva vyšetřovat, nebyl k vyšetřování kompetentní a porušil právo společnosti na obhajobu. Imoba si v dopise stěžuje na to, že v době spáchání údajného podvodu nebyla v České republice zavedena trestní odpovědnost právnických osob. Společnost prý také neměla možnost se v průběhu vyšetřování úřadu hájit, nebylo jí sděleno, jaký čin OLAF vyšetřuje a neměla přístup do vyšetřovacího spisu.

Na jednání padl i návrh, aby ROP prověřil všechny dotace, které ve středních Čechách dostaly firmy holdingu Agrofert. Člen výboru za ODS Michael Pánek podotkl, že je děsivé, jak promyšleně byl možný dotační podvod spáchán.

Výbor se dostal do sporu i kvůli zprávě OLAF (OLAF píše o porušení legislativy). ROP Střední Čechy totiž nedal členům výboru dokument OLAF. Opoziční politici protestovali, že bez podkladů nemohou rozhodnout. Výbor tak odhlasoval, že nebere závěry evropského úřadu na vědomí. Podle většiny řečníků by o věci měla rozhodnout Evropská komise.

Hlasování dopadlo podle očekávání. Pro vyjmutí bylo šest zastupitelů, proti se vyjádřilo rovněž šest, dva se zdrželi. Jelikož výbor má patnáct členů, návrh na vyjmutí přijat nebyl.

Ministerstvo projekt pravděpodobně vyškrtne

Definitivní rozhodnutí nicméně náleží ministerstvu financí. Resort a ROP tvrdí, že vyjmutím dotace Česko o evropské peníze nepřijde, jelikož ve Středočeském kraji bylo více bezproblémových projektů, které podmínky pro udělení evropské dotace splňují. Evropská komise navrhuje vyjmutí u problematických projektů, aby mohla účetně uzavřít program.

Ministerstvo financí již reagovalo, že i přes rozhodnutí výboru Čapí hnízdo z evropských projektů velmi pravděpodobně vyjme. Podle MF je to z hlediska rozpočtu nejlepší řešení, uvedla ČTK.

Resort zároveň tvrdí, že obdobně bude postupovat i v dalších operačních programech. Úřad odmítl kritiku, že se kauzu snaží „zamést pod koberec“. „Proces případného vymáhání poskytnuté dotace od příjemce probíhá na národní úrovni bez ohledu na potenciální vyjmutí nebo nevyjmutí z evropského financování,“ sdělilo ministerstvo.

Babiš oznámil, že poslance požádá o své vydání:

VIDEO: Andrej Babiš: S panem kolegou požádáme o vydání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu