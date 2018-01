Středočeši nechtějí vyjmout dotaci pro Čapí hnízdo z evropských peněz

Středočeští politici budou problém Čapího hnízda řešit příští úterý. Shodou okolností ve stejný den zasedá ve Sněmovně mandátový a imunitní výbor kvůli vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání, po jehož jednání proběhne hlasování o důvěře Babišovu kabinetu.

Vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování navrhlo ministerstvo financí na doporučení Evropské komise (zpráva OLAF konstatuje, že přidělení dotace provázelo porušení zákona). K vynětí 42,5 milionu korun se musí vyjádřit poskytovatel, tedy středočeský ROP. Rozhodovat bude konkrétně Výbor Regionální rady ROP, v němž zasedají krajští zastupitelé.

Ačkoli výboru předsedá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO, většinu v něm drží krajská opozice. A zástupci STAN, ODS a TOP 09 se ve čtvrtek dohodli na společném postupu – budou hlasovat proti vyjmutí.

Cílem opozičních zastupitelů je, aby se z evropské dotace nestala vyjmutím dotace národní. „My říkáme, že Evropská komise nám dala nějaké peníze, o ty peníze tady lidi žádali, byly zálohované českým státem. Oni je dostali s tím, že to budou evropské peníze, a teď nějaký poradní orgán Evropské komisi říká, ať to neproplácí. My říkáme dobře, ale ať si to rozhodne ten, kdo ty peníze poskytuje, tedy Komise,“ vysvětlil pro iDNES.cz Věslav Michalik (STAN), který je místopředsedou výboru.

S kolegy z ODS a TOP 09 se obává, že když problematická dotace zmizí z evropské úrovně, v Česku by se zametla pod koberec. Michalik by nejradši slyšel verdikt přímo z Bruselu. „Kdyby Komise rozhodla, že peníze neposkytne, tak řekne proč. Pokud to zůstane u nás, tak se s tím nebude dít nic dalších deset let,“ tvrdí. Opozice rovněž vyzývá, aby úřady vymáhaly škodu po vlastníkovi Čapího hnízda.

Aby se to nezametlo pod koberec

„Vzhledem k tomu, že všechna ministerstva ovládá hnutí ANO, tak se domnívám, že při vyjmutí projektu z ROP zůstane posuzování této záležitosti pouze na českých orgánech. A zde se domnívám, že bude silný politický tlak na to, aby se kauza zametla pod koberec. Z tohoto důvodu budu pravděpodobně hlasovat pro nevyjmutí projektu s tím, aby konečný verdikt řekla Evropská komise,“ uvedl pro iDNES.cz středočeský zastupitel Michael Pánek (ODS).

Politikům se rovněž nelíbí, že kvůli utajení nemají k dispozici zprávu OLAF. Je podle nich absurdní, že z ní přesto citují média (její redakční překlad ve čtvrtek zveřejnil server Aktuálně.cz).

Přestože krajská opozice díky devíti hlasům z patnácti nevyjmutí ve výboru snadno prosadí, konečné slovo bude mít ministerstvo financí, které kontroluje ANO. „Ministerstvo financí může projekt po projednání s řídicím orgánem vyjmout (Výbor Regionální rady – pozn. redakce). Finální rozhodnutí náleží orgánu zodpovědnému za certifikaci výdajů, tedy ministerstvu financí,“ potvrdil mluvčí resortu Michal Žurovec.

Ministerstvo tvrdí, že vyjmutím dotace Česko o evropské peníze nepřijde, jelikož ve Středočeském kraji bylo více bezproblémových projektů, které podmínky pro udělení evropské dotace splňují. Evropská komise navrhuje vyjmutí u problematických projektů, aby mohla účetně uzavřít program.

Společnost Imoba, která vlastní farmu Čapí hnízdo, považuje zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy za absurdní. Úřad podlehl politickému tlaku, sdělil mluvčí Karel Hanzelka, který zastupuje i holding Agrofert, ze kterého se farma v minulosti vyčlenila.