Přidělení dotace Čapímu hnízdu provázelo porušení zákona, tvrdí zpráva OLAF

Server Aktuálně.cz, který měl spolu s Hospodářskými novinami dosud utajovanou zprávu k dispozici, zveřejnil ve čtvrtek ráno její český překlad. Text potvrzuje již známé závěry z vyšetřování dotace pro Čapí hnízdo, kvůli němuž byli českou policií obviněni Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (oba ANO).

Ve shrnutí evropští vyšetřovatelé podle serveru píší, že kvůli rodinným vazbám mezi vlastníky Agrofertu a farmy Čapí hnízdo nelze na oba subjekty pohlížet jako na ekonomicky nezávislé. „Tyto dva podniky lze považovat za ‚propojené‘ v rámci příslušných právních předpisů vzhledem k faktu, že pomocí skupiny fyzických osob jednajících společně tvoří jedinou ekonomickou jednotku.“

Závěry zprávy potvrzují, že žádost o dotaci byla problematická: „Vyšetřování dále odhalilo, že představitelé příjemce projektu poskytli nepravdivé informace a zatajili důležité informace před orgánem řídícím operační program, když v roce 2008 podali žádost o projekt a podepsali smlouvu o poskytnutí dotace. Zatajené informace ukazují, že společnost příjemce dotace nebyla znevýhodněna tak, jak je to typické pro střední a malé podniky“.

Vyšetřovatelé dále upozorňují, že „v souladu s platnými právními předpisy je tudíž Evropská komise oprávněna takovémuto příjemci odmítnout poskytnutí finanční podpory“. Pokud by byla finanční pomoc na tento projekt poskytnuta, dotace by podle evropského úřadu odporovala pravidlům a měla by za následek „vážné narušení hospodářské soutěže“.

Mezi problematické okolnosti řadí zpráva například vydání anonymních akcií podnikem ZZN Agro Pelhřimov, spadajícím pod holding Agrofert, jímž byla v roce 2007 skryta jeho vlastnická struktura. „Následný prodej akcií společnosti novým vlastníkům v prosinci 2007 může být navíc pokládán za čin, jehož účelem bylo získat neoprávněnou výhodu v rozporu se smyslem příslušných zákonů Evropské unie tím, že jsou uměle vytvořeny podmínky nutné pro získání takovéto výhody,“ uvedli vyšetřovatelé.

Četná porušení národní i unijní legislativy

Na základě zjištěných skutečností se OLAF domnívá, že „příprava a realizace daného projektu byly ovlivněny četnými porušeními národní a unijní legislativy“.

„Tato porušení legislativy mohou zakládat podstatu pro soudní řízení na základě příslušných opatření českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie,“ poukazuje OLAF. Zmíněné trestné činy vyšetřuje česká policie, v případě Babiše a Faltýnka se však nyní řízení komplikuje, neboť oba získali po volbách poslaneckou imunitu.

Dotace pro Čapí hnízdo činila zhruba padesát milionů korun. Z evropských fondů je možné nárokovat 85 procent této částky, tedy zhruba 42,5 milionu korun. OLAF doporučuje unijnímu Generálnímu ředitelství pro regionální a městskou politiku, aby zajistilo vyjmutí této částky z evropského financování kvůli porušení pravidel. Tento dílčí závěr zveřejnilo už dříve ministerstvo financí.

Celou zprávu dotčené úřady pustit na veřejnost odmítly. Odkazovaly se na doporučení státního zastupitelství, které se vyslovilo proti zveřejnění, což by podle něj negativně ovlivnilo trestní řízení.

Podle agentury ČTK se se zprávou OLAF ve středu seznámil obhájce Faltýnka Josef Bartončík. Komentovat ji nechtěl, nejprve prý musí zprávu prostudovat a poradit se s klientem. „Jednak potřebuji mluvit s klientem, druhak jsem si nakopíroval nějakých padesát stránek, které jsem ještě nečetl,“ uvedl Bartončík.

Babiš zprávu číst nehodlá, IMOBA si na OLAF stěžuje

Premiér Babiš již dříve uvedl, že si zprávu OLAF, která se ho týká, číst nebude. Podle něj bylo vyšetřování nestandardní.

Společnost IMOBA, která vlastní farmu Čapí hnízdo, považuje zprávu OLAF o vyšetřování dotace za absurdní. Úřad podlehl politickému tlaku, sdělil mluvčí Imoby Karel Hanzelka, který zastupuje i holding Agrofert, ze kterého se farma v minulosti vyčlenila. Podle Hanzelky se Imoba neměla možnost v rámci vyšetřování plně vyjádřit.

„Společnost byla o zahájení vyšetřování úřadem OLAF informována až na jeho samém konci, a to pouhé tři měsíce před vydáním závěrečné zprávy. Společnosti Imoba nebylo nikdy sděleno, jaký skutek úřad OLAF vyšetřuje, opakovaně jí nebylo umožněno nahlédnout do spisu a v rozporu s evropskými předpisy jí ani nebylo umožněno vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jí týkaly,“ uvedl Hanzelka. OLAF podle něj ve své závěrečné zprávě neuvedl některé zásadní námitky Imoby a nevzal v potaz ani stížnost .