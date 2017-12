Islamista, vraždy či „nekonečný“ Rath. Podívejte se, co letos řešily soudy

Část 1/8

1 Čech, který se chtěl přidat k Islámskému státu

Vězeňská služba vede obžalovaného Jana Silovského chodbami Krajského soudu v Plzni. (8. února 2017)

Letos v únoru stanul před soudem první Čech v souvislosti s teroristickou organizací Islámský stát. Dvaadvacetiletý Jan Silovský ze Spáleného poříčí na Plzeňsku se chtěl přidat k bojovníkům IS v Sýrii.

Do země rozvrácené válkou se ale nedostal, jeho cesta skončila v tureckém Istanbulu. V únoru 2016 jej na tamějším letišti zadržela policie, když nedokázal vysvětlit, proč do země přicestoval. Silovský se během výslechu přiznal k plánu připojit se k teroristům a Turci jej poslali zpět do České republiky.

V Česku ho čekal soud za přípravu teroristického útoku. „Chtěl jsem, aby tam zabili oni mě. Míval jsem deprese a úzkosti,“ hájil se během líčení, že on nikoho v Sýrii zabíjet nechtěl. Silovský rovněž vylíčil, že k islámu konvertoval sám. Korán ho prý oslovil více než Bible. „Připadal mi praktičtější a islám mi přišel celkově lepší,“ prohlásil s tím, že žádného muslima osobně neznal.

VIDEO: Před soudem v Plzni stanul muž obžalovaný z terorismu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle znalců mladík trpí schizoidní poruchou osobnosti. Odborníci se domnívali, že mohl v islámu nalézt ventilaci svých frustrací, náboženství mu mohlo dávat jakýsi cíl a smysl života, protože on sám nebyl v životě moc úspěšný a práce ho nebavila.

U Krajského soudu v Plzni nakonec Silovský dostal 39 měsíců vězení za pokus o podporu a propagaci terorismu (o rozsudku jsme psali zde). Odvolací soud mu následně trest zvýšil na šest let, což potvrdil i Nejvyšší soud.