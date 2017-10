Soud odmítl v Rathově kauze opakovat důkazy, kvůli námitkám líčení odročil

„Senát dospěl k závěru, že podmínky pro to, aby celé hlavní líčení a dokazování bylo prováděno znovu, nejsou,“ prohlásil na začátku čtvrtečního jednání soudce Robert Pacovský. Potvrdil tak středeční názor soudu, že vyslýchat desítky svědků, pustit desítky hodin odposlechů a provést desítky tisíc stran důkazního materiálu by bylo nadbytečné a proces by to zdrželo.

Senát tak nevyhověl žádosti advokátů a dal najevo, že pro svoje nové rozhodnutí počítá i s odposlechy, jež jako důkazy odmítl odvolací vrchní soud, ale Nejvyšší soud (NS) následně rozhodl o jejich přípustnosti.

Podle advokátů je rozhodnutí NS pouze akademické a říká, jak se mají soudy chovat v budoucnu. V Rathově kauze je platný verdikt odvolacího soudu, argumentují.

Do průběhu líčení se pak vložil správce pozůstalosti po otci Davida Ratha Jan Vondráček. Se stejnými argumenty jako obžalovaný Rath napadl soudce z podjatosti, námitku z nestrannosti po chvíli rozšířil na celý senát.

Soudce Pacovský ve středu plánoval výslech znalce z ekonomiky. Ten měl promluvit o posudku, který byl v původním procesu do spisu založen až po závěrečných řečech. Jenže ke krajskému soudu se ve čtvrtek dostavil ze společnosti Česká znalecká pouze zástupce, který měl pověření o posudku hovořit, avšak na jeho vypracování se nepodílel.

Po smršti námitek na podjatost soudce líčení odročil

Proti tomu právníci protestovali s tím, že jeho výslech by odporoval trestnímu řádu. Tentokrát jim soudce dal za pravdu a znalce nechal odejít bez výpovědi. Soud si znovu pozve autora posudku.

Následovaly další námitky z podjatosti od většiny obhájců mířící na soudce i celý senát. Pacovský poté jednání na necelou hodinu přerušil.

Po přestávce předseda senátu vzhledem k množství námitek podjatosti oznámil, že líčení odročí, aby „nebyla žádný způsobem zpochybňována objektivita řízení“. „Je na místě hlavní líčení odročit, rozhodnout o námitkách a počkat i na pravomocné rozhodnutí vrchního soudu,“ uvedl Pacovský.

Krajský soud v červenci 2015 uznal Ratha vinným z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami, za což mu vyměřil osm a půl roku vězení a propadnutí 21 milionů korun (více o verdiktu nad Rathem). Vrchní soud ale verdikt zrušil. Do kauzy zasáhl následně Nejvyšší soud, který se s rozhodnutím vrchního soudu neztotožnil.

David Rath se vrátil před soud: