Poslanci mohou využívat překladatele. Většinou to netuší a pomáhá jim okolí

V krátké době za sebou se na veřejnost dostaly dva případy, v nichž místopředsedové Sněmovny nakupili několik chyb. V polovině dubna zveřejnil opravený dopis místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) předseda školského výboru Václav Klaus mladší. Po označení několika chyb mu dal za pět a ještě se mu vysmál, že přišel „zvýšit parlamentní kulturu“. Pikal se hájil tím, že šlo o neformální dopis a navíc má diagnostikovanou dysgrafii, dyslexii, a dysortografii.

Před pár dny pak začal rezonovat v médiích list místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) britské premiérce Therese Mayové, v němž se zastával krajně pravicového radikála Tommyho Robinsona. Psaní nastolilo otázky, jestli ve Sněmovně nemají překladatele nebo korektory, kteří by oficiální komunikaci po formální stránce kontrolovali.

Okamura na dotazy iDNES.cz v pátek neodpověděl. Ani po připomenutí v pondělí nesdělil, jestli dopis psal on, nebo jeho asistent, případně proč mu s překladem někdo nepomohl.

S oficiální korespondencí členům dolní komory pomáhá odbor mezinárodních vztahů při Kanceláři Poslanecké sněmovny. Vyřizuje jim třeba jednání o zahraničních cestách nebo korespondenci související s přijetím zahraničních delegací. Také má na starost komunikaci s organizacemi typu Parlamentní shromáždění NATO nebo Parlamentní shromáždění Rady Evropy.

Pokud se jedná o dopisy psané z jejich vlastní iniciativy a nevyplývající z jejich funkce, mají poslanci několik možností. Mohou například využít část náhrad. Konkrétně se jedná o náhrady na administrativní a odborné práce. Překlady do cizího jazyka a z cizího jazyka jsou v nich explicitně uvedeny jako jeden z druhů prací a služeb, které lze proplácet.

Případně se mohou obrátit na Kancelář Poslanecké sněmovny. „Pokud poslanec projeví zájem o pomoc, lze jakýkoli text odborně nechat přeložit do libovolného jazyka. Kancelář sněmovny má v tomto případě dobré kontakty na renomované překladatelské agentury,“ sdělil iDNES.cz ředitel tiskového odboru Sněmovny Roman Žamboch.

Poslanci využívají spolustraníky, známé i děti

Nicméně služba podle něj není příliš využívaná. Bude to zřejmě i tím, že většina poslanců, jak zjistil iDNES.cz, o ní neví.

„Tahle skutečnost mi nebyla známá. Moje první volba by byla zaplatit si to u nějakého soukromého profesionála, kdybych to opravdu potřeboval,“ shrnul pirátský poslanec Mikuláš Peksa. Sám si až dosud vystačil se svými znalostmi angličtiny, protože komunikoval přes e-maily. Kdyby psal oficiální dopis vládním představitelům, nechal by si ho zkontrolovat od profesionála. Případně by se zeptal mezi spolustraníky, z nichž několik prý angličtinu ovládá na úrovni rodilých mluvčích.

„Obě mé dcery jsou v angličtině zdatné. Obě mají certifikát z Oxfordu, takže když něco potřebuju napsat, tak si to nechám zkontrolovat od nich,“ řekl poslanec Pavel Plzák (ANO). Přiznal, že bez korektur od dcer by dopis nenapsal a ani by nevěděl, jaké jiné možnosti využít. Později upřesnil, že by se zřejmě obrátil na sekretariát zahraničního výboru, jehož je členem.

Předseda poslaneckého klubu Starostové a nezávislí Jan Farský si důležité texty nechává kontrolovat od známých, kteří studovali angličtinu na filozofické fakultě.

Stejnou cestu volí i předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík. Když píše oficiální dopis, nechává si ho „zkouknout“ od známých, kteří mají angličtinu na úrovni rodilých mluvčích.

Věří, že Okamura ve svém dopisu udělal školácké chyby záměrně, aby se jeho obsah dostal do médií. „Nedokážu si ani představit, že by něco takového britské premiérce poslal bez toho, aby to nechal někoho zkontrolovat, aby mu chyby odfiltroval,“ zmínil Benešík.

„Jestli to opravdu udělal nevědomě, tak je to velká ostuda českých voličů, že máme takového místopředsedu, který takové věci není schopný odfiltrovat,“ dodal Benešík. Místopředseda Sněmovny má podle něj dost možností na to, aby hrubky ve své komunikaci eliminoval.

Sociální demokraté o možnosti překladu vědí

„Poměrně často musím psát dopis v angličtině, ale sehnat ve Sněmovně ověřenou tlumočnici je mnohem těžší, než si myslíte,“ prozradil bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) s tím, že ve Sněmovně ještě nikoho neobjevil, proto mu s korespondencí pomáhá jeho asistentka. Na závěr přiznal, že po překladatelích tolik nepátral. O možnosti využití překladatelů ve Sněmovně neslyšela ani jeho stranická kolegyně Helena Langšádlová.

Místopředseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) sdělil, že tolik korespondence v cizím jazyce nevyřizuje. Navíc má za sebou státní zkoušky z angličtiny, takže mu tento jazyk není cizí. „Pokud by místopředseda Sněmovny požadoval tyto služby, tak určitě ve Sněmovně je vytvořeno zázemí, které by tento požadavek bylo schopné splnit,“ shrnul své zkušenosti bývalý předseda Sněmovny Hamáček. Jeho stranický kolega a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek pak upřesnil, že o službách překladatelů ve Sněmovně ví, ale zvládá to bez nich.

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (ODS) si korespondenci po sobě kontroluje sama. Před usednutím do sněmovní lavice totiž pracovala jako překladatelka, tlumočnice a učitelka angličtiny. Navíc žila několik let v Kanadě. I přesto by psaní oficiálního dopisu konzultovala. „Nechala bych si poradit v rámci diplomacie, jestli to má tu správnou diplomatickou nótu,“ uvedla Majerová.

Poslanec Jiří Kobza (SPD) řekl, že dopisy v angličtině nepíše a dokumenty už dostává přeložené. Členy zahraničního výboru či výboru pro evropské záležitosti z řad komunistů se iDNES.cz nepodařilo zkontaktovat.