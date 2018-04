Klaus mladší vyškolil Piráta za chyby. Jsem dysortografik, brání se Pikal

V dopise se Pikal (Piráti) omlouvá ze zasedání podvýboru pro heraldiku, který spadá pod sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zároveň v listu shrnuje své poznatky k probírané věci, tedy proč nechce schválit některé vybrané symboly obcí.

Školskému výboru předsedá právě Klaus mladší (ODS), a proto se dopis od místopředsedy Sněmovny dostal do rukou právě jemu.

Bývalý ředitel gymnázia pak zprávu od Pikala společně se svými sekretářkami celou opravil, tedy doplnil chybějící čárky ve větách, upozornil na nesprávně určenou shodu podmětu s přísudkem, dvakrát zakroužkoval slovo „vys“ (mělo se jednat o podstatné jméno od slovesa viset - viz dopis níže, pozn. red.), a neopomenul se „obout“ i do Pikala.

„Jeden z členů tohoto podvýboru je pirát Vojtěch Pikal, místopředseda sněmovny s platem hodně přes 100t. Kč, ústavní činitel. Ve své kandidátské řeči uvedl, že ‚přišel zvýšit parlamentní kulturu’,“ okomentoval svůj příspěvek Klaus mladší.



Co je dyslexie, dysgrafie a dysortografie? Dyslexie znamená obtíže při učení se číst. Dyslektik je výrazně ohrožen znesnadněním přístupu k tradičním vzdělávacím podnětům. Dysgrafici mají zase problém naučit se psát. Konkrétně porucha postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení. Písmo dysgrafiků pak bývá těžkopádné, křečovité a neúhledné. Dysgrafici také mají problém udržet výšku písmen. Dysortografie je porucha pravopisu. Projevuje se neschopností aplikovat i dobře naučená gramatická pravidla do písemné podoby. Dysortografikům také chybí cit pro jazyk a mají sníženou schopnost skloňovat a časovat. Porucha ale nepostihuje celou část gramatiky, dotýká se jen specifických dysortografických projevů.

„Pokud pominu namyšlenost, s níž nedostudovaný informatik a (sic!) učitel (matematiky) opravuje odborníky vexilologie. Pak fakt stojí za zmínku kultura psaného projevu,“ doplnil Klaus mladší s tím, že jde o ukázku, jak české školství kolabuje a společně s ním i parlamentní demokracie.

Klaus mladší: Přišlo mi to neuvěřitelné

Pikal zpočátku nevěděl, o jakou zprávu se jedná, a nechtěl ji ani příliš komentovat. Portálu iDNES.cz pouze sdělil, že je dysgrafik, dyslektik a dysortografik, na což má „papíry“. „Myslel jsem, že řešíme meritum věci a nikoli technické chyby, ale to je jedno,“ dodal Pikal.



Klaus mladší iDNES.cz zmínil, že při zveřejnění zprávy nezohledňoval možné handicapy pirátského poslance. Upřesnil, že dopis, který na školském výboru obdrželi od místopředsedy Sněmovny, mu přišel neuvěřitelný, a proto ho na Facebook vyvěsil. I z toho důvodu, že dopis přišel s hlavičkou Poslanecké sněmovny.

Sám Klaus mladší má přitom také chyby ve svých statusech na Facebooku. Například mu chybí řada čárek ve větách. To je ale podle Klause normální, protože každý se dopouští chyb. Za to dokument, který mu od Pikala přišel, vyhodnotil jako neuvěřitelný.

„Beru to z pohledu, jak jsem to zveřejnil, tedy že jsem nic podobného neviděl mezi čtyřmi sty dokumenty, které mi přišly na školský výbor. Přišlo mi to neuvěřitelné,“ uzavřel věc s tím, že když takto píše jeden z nejvyšších ústavních činitelů této republiky, tak netuší, jak to s civilizací dopadne.

Není to přitom první dopis od Pikala, který se šířil po sociálních sítích. Pikal před časem požádal Institut Václava Klause, aby přestal poslaneckému klubu Pirátů posílat jejich newsletter. List zaujal především humornou formou, kdy Pikal vyhrožoval, že pokud newsletter posílat nepřestanou, dají ho do sběru a výtěžek pošlou na kurz snowboardingu pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.