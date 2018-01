Babiš požádá o vydání ke stíhání. Děláte ze mě lidskou zrůdu, řekl

Babiš hned na své ranní tiskové konferenci oznámil, že se společně se svojí pravou rukou Faltýnkem dnes nechají vydat. Po jednání výboru, na kterém Babiš strávil jen asi půl hodiny, pak uvedl, že tak byl rozhodnutý od prvopočátku. Čekal pouze, až se jeho právní zástupci seznámí se závěry šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

„Jen vy tady konstatujete, že jsem něco takového nechtěl. Vytváříte tu nesmyslnou atmosféru, ale nikdy nebylo na stole, že bychom nechtěli být vydáni,“ reagoval Babiš na dotazy médií, co ho k rozhodnutí vedlo.

Jeho právníci se podle něj museli se zprávou OLAF seznámit, aby mohl před členy sněmovního výboru argumentovat.

Vysvětlil, že oproti loňskému jednání výboru byl rozdíl v tom, že si jeho právník nastudoval spis a všechny okolnosti. „Žádný důkaz neexistuje a žádný podvod nebyl. Takže to proběhlo normálně,“ konstatoval Babiš. Sám prý neměl na poslance žádné dotazy. Naopak členové výboru se ho ptali na detaily z jeho stížnosti proti zahájení trestního stíhání. Podle Babiše v ní ale nebylo nic zásadního.

Rozhodnutí Babiše uvítali členové mandátového a imunitního výboru, nicméně ptali se, proč rozhodnutí nepřišlo dříve. Místopředseda Pirátů Jakub Michálek to například pochválil jako správný postup. Zeptal se ale, proč k tomu nedošlo už v listopadu, kdy policie žádost o vydání obou poslanců Sněmovně poslala.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek to zase označil za pragmatismus. „Pravděpodobně si to spočítali, že je více poslanců pro vydání než proti vydání. Je to z nouze ctnost, měsíc čekali, jestli se nedopočítají,“ sdělil před jednáním výboru médiím.

Po Babišovi před poslance předstoupil Faltýnek. Ten strávil před členy výboru zhruba tři čtvrtě hodiny. Po svém vystoupení byl ale velice stručný. Zmínil, že celé stíhání je nesmysl. Pak se omluvil s tím, že někam spěchá. Po jeho slyšení si členové výboru vzali přestávku.

Očekává se, že ještě před jednáním Sněmovny o důvěře se výbor po téměř dvou měsících usnese a oba čelní představitele hnutí ANO k vydání ke stíhání doporučí. Další podrobnosti o programu dnešní schůze najdete zde.



Babiš: Je to komplot

Na své ranní tiskové konferenci Babiš shrnul, že ve zprávě OLAF se nikde nepíše, že je Čapí hnízdo podvod. OLAF podle něj vyšel pouze z tvrzení „zhrzeného a nemocného úředníka, který napsal, že Čapí hnízdo je podvod“. Ve zprávě je přitom uvedeno, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.



Babiš oznámil, že společně s Faltýnkem požádají Sněmovnu o vydání. Nemá to podle něj ale žádnou souvislost s úterním jednáním o důvěře vlády. „Všichni přece víme, že ta vláda důvěru nedostane,“ vysvětlil Babiš. Faltýnek dodal, že požádá o vydání, ať je ta věc co nejdříve vyřešena.

Premiér připomněl, že se nechal vydat ke stíhání už v minulosti. Babiš vysvětlil i obstrukce kolem zasedání sněmovního mandátového a imunitního výboru.„Chtěli jsme, a všichni byli ve spisu, aby nám někdo ukázal nějaký důkaz o podvodu. Ale ten neexistuje,“ prohlásil. Oba poslanci přitom již jednou požádali o odklad svého slyšení před výborem, protože se jejich právní zástupci nestihli seznámit se závěry šetření OLAF.

Babiš hned na začátku zopakoval, že Čapí hnízdo je komplot a politická kauza, jejímž cílem je dostat ho z politiky. Přiznal, že ho mrzí, že ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) nezprostil mlčenlivosti někdejšího šéfa ostravské expozitury útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka.

Metnar se podle Babiše rozhodl na základě doporučení vrchního státního zastupitelství.

Komárek měl na sněmovním výboru mluvit o možném napojení vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila na lobbistu Ivo Rittiga. Nicméně vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že Komárek neměl k těmto informacím přístup, a tak by se na jeho tvrzení mělo i nahlížet (podrobnosti najdete v tomto článku).



Proti slyšení bývalého vyšetřovatele protestovali někteří členové výboru z řad opozice. Obávali se, že dojde ke kompromitaci vyšetřovatele a ovlivňování práce policie. Výbor se nakonec usnesl, že Komárek vyslechnut nebude.

Marek Výborný (Twitter) @MarekVyborny Plk. Komárek si může jít lehnout. MIV nechce ohrozit objektivitu vyšetřování, jak konstatoval ministr vnitra. Proto nebude dnes na výboru slyšen. Rozumné rozhodnutí. odpovědětretweetoblíbit

Na úterní ranní tiskové konferenci Babiš opět obvinil média. „Děláte ze mě lidskou zrůdu, která v tom nechá svoji rodinu a děti,“ řekl.