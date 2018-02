Šlechtová: Hnutí SPD volilo 538 tisíc voličů, to musíme respektovat

„Doufám, že budeme i dnes ze strany pana předsedy vlády informováni o tom, jakým způsobem se vyjednává podpora,“ uvedla ministryně obrany při příchodu na jednání vlády a poukázala na různá vyjádření dvou předních politiků ODS Alexandry Udženije a Petra Fialy na možnost spolupráce s ANO.

Babišovo hnutí ANO ale nyní aktuálně jedná hlavně s komunisty a s hnutím SPD, se kterým se znovu setká ve středu odpoledne.

Velké zakázky nebude Šlechtová bez důvěry vládě podepisovat

Ministryně Šlechtová při příchodu na jednání kabinetu mluvila i o tom, že ve vládě bez důvěry nemůže dělat zásadní rozhodnutí. „Nebudu podepisovat velké miliardové zakázky, k tomu vláda potřebuje důvěru,“ řekla šéfka obrany.

Ve středu na vládu přinesla menší zakázky. Jedna je na pořízení zhruba 195 přileb pro letce vrtulníků. „Hodnota zakázky je přes 20 milionů,“ uvedla. Druhou zakázkou je nákup zhruba 1600 přístrojů nočního vidění za 180 milionů korun „Uplatňujeme opci od akviziční agentury NATO,“ řekla Šlechtová.

S vládou opřenou o SPD by měli problém Stropnický i Pelikán

Premiér a lídr ANO Andrej Babiš o víkendu v rozhovoru pro Lidové noviny připustil, že dva ministři jeho vlády - zahraničí Martin Stropnický a spravedlnosti Robert Pelikán - by měli problém s vládou, která by závisela na Okamurově hnutí. „Vím o dvou, kteří s tím mají zásadní problém. Mají na to svůj názor. Určitě o tom budeme diskutovat. Koalice s SPD není na programu dne,“ řekl Babiš.

Ministryni Šlechtovou, která vede ministerstvo obrany a je oblíbenkyní prezidenta Miloše Zemana, za nímž na vítězném pódiu po prezidentské volbě stál právě Okamura, Babiš mezi těmi, kdo mají zásadní problém, nejmenoval.

Ještě v den uzavření volebních místností Šlechtová novinářům v sídle ANO doslova řekla: „Je to novodobé fašistické hnutí.“ A ještě před tím o tom mluvila i v televizi Barrandov, kde v debatě s Okamurou řekla: „Tady chci ještě říct, pane Okamuro, jednu věc, ohledně toho islámu. Vy jste si na tom postavil celé novodobé, možná fašistické hnutí.“

Okamura pak při vyjednávání o vládě prohlásil, že s přítomností některých ministrů v Babišově vládě by měl problém. Řekl, že mu vadí nejen Šlechtová, ale i ministr dopravy Dan Ťok a spravedlnosti Robert Pelikán. „Mně by se líbila vláda odborníků,“ řekl také šéf SPD, který v úterý jednal s bývalou ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou, která zastupovala ANO, také o jedné z klíčových podmínek jeho hnutí pro toleranci vlády - o přijetí zákona o obecném referendu. Jednání se účastnili i šéf komunistů Vojtěch Filip a poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.