Okamurovi vadí Šlechtová, Ťok a Pelikán. Chce „vládu odborníků“

1. „Varianta Kaczynski“, s jiným premiérem

Andrej Babiš ustoupí do pozadí, tak jako předseda PiS Jaroslaw Kaczynski v Polsku, a vládu pak může ANO domluvit s ČSSD a lidovci - opírala by se o 103 hlasů

2. S ČSSD a s tolerancí komunistů

Varianta preferovaná prezidentem Milošem Zemanem. Ale nejdříve by ji prozemanovské křídlo muselo prosadit v ČSSD, která zatím říká, že obviněný politik nemůže být ve vládě - opírala by se o 108 křesel, pokud by byl celý poslanecký klub sociální demokracie loajální

3. S tolerancí KSČM a SPD

Zatím jediná možnost, která připouští variantu s Babišem jako premiérem a nebyla stoprocentně vetována - měla by ve Sněmovně sílu 115 poslanců

4. Dohoda s ODS

Spolu s občanskými demokraty má ANO 103 poslanců, ale po sjezdu ODS je tato varianta nepravděpodobná