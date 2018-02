Sto, nebo 800 tisíc podpisů? Osud Babišovy vlády určí i boj o referendum

Teoreticky se k myšlence obecného referenda hlásí minimálně pět stran v Poslanecké sněmovně. Kromě ANO, komunistů a SPD ještě sociální demokracie a Piráti, problém ale tkví v tom, že se nedokáží shodnout, čeho by se takový zákon směl týkat a kolik občanů by peticí o referendum mohlo požádat.

Zatímco podle SPD Tomia Okamury by stačilo jen 100 tisíc podpisů, Babiš uvažuje o tom, že by si všeobecné hlasování mohlo peticí vynutit jen minimálně 800 tisíc občanů.

„Promluvíme si o počtu podpisů pod peticí, jestli 100 tisíc, nebo 250 tisíc, nebo 800 tisíc, jak chce hnutí ANO,“ řekl už v pondělí k chystanému jednání ve Sněmovně předseda KSČM Vojtěch Filip. „800 tisíc je moc,“ řekl šéf KSČM

Za ANO má jednat exministryně spravedlnosti Helena Válková. Překvapivě ale na schůzku o referendu plánovanou původně jen mezi ANO s KSČM dorazí také zástupce SPD a také Pirátů.

Pro ANO je nepřijatelné, aby se mohlo hlasovat o takových věcech, jako třeba o odchodu z EU či NATO. Zejména pro Okamuru je to ale kruciální podmínka pro toleranci vlády a požádá proto prezidenta, aby Babiše přemluvil. Babiš se s prezidentem Milošem Zemanem setká ve čtvrtek na večeři v Lánech.

Filip řekl, že nevidí důvod, proč by otázka našeho člentství v Evropské unii měla být z hlasování vyloučena, když o vstupu do EU také lidé rozhodovali ve všelidovém hlasování.

Bez souhlasu Senátu referendum neprojde

I kdyby se ANO, KSČM a SPD shodly na obecném referendu, nemají pro to většinu v Senátu a k přijetí takového zákona jsou nutné obě parlamentní komory. To zvyšuje význam Senátu, do jehož třetiny budou na podzim doplňovací volby. ANO má zatím v Senátu šest zástupců, dále je v Senátu pětičlenný klub nezávislých senátorů, v němž je i komunista Václav Homolka a dva senátoři za Stranu práv občanů, jejímž čestným předsedou je prezident Zeman. Hnutí SPD Tomia Okamury nemá v Senátu nikoho.

Komunisté se k jednání s ANO vracejí poté, co si šéf hnutí a premiér Andrej Babiš a předseda KSČM vyjasnili spor o to, že ministr průmyslu Tomáš Hüner ohlásil dodatek k memorandu o průzkumu a těžbě lithia. To vadilo komunistům i Babišovi, který znovu označil memorandum za neplatné, čímž komunisty uklidnil.

Vládu opřenou o SPD odmítají i ministři za ANO

ANO, komunisté a SPD mají ve Sněmovně dohromady 115 poslanců, ale v sobotních Lidových novinách Babiš připustil, že minimálně dva ministři, zahraničí Martin Stropnický a spravedlnosti Robert Pelikán, by s takovou vládní konstelací opřenou o Okamurovo hnutí nechtěli mít nic společného. Babiš ani komunisté nepočítají s koaliční spoluprací, Okamura si před prvním pokusem o vládu o křesla v ní Babišovi řekl, ale teď už na tom netrvá.

Pro hnutí ANO bude zásadní výsledek sjezdu ČSSD 18. února v Hradci Králové. Již dva kandidáti na předsedu strany, Jan Hamáček v rozhovoru pro iDNES.cz a jihočeský exhejtman Jiří Zimola v pondělí večer v ČT, připustili, že by ČSSD mohla jít do vlády, i kdyby v ní byl premiérem Babiš.

Hamáček to podmínil souhlasem členů ČSSD ve vnitrostranickém referendu. Pokud by se ČSSD s ANO dohodla, stačil by jim už jen jeden partner, nejspíš komunisté, a Okamuru by již Babiš nepotřeboval.

Měli by mít možnost o významných záležitostech rozhodovat místo politiků občané ve všeobecném hlasování?