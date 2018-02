Nemůžu být v žádné vládě, řekl Chovanec. Připustil toleranci kabinetu ANO

Ještě nelitujete, že jste stál na jednom pódiu s Tomio Okamurou za Milošem Zemanem, když se stal znovu prezidentem?

Nelituju. Já si účastníky té tiskové konference nevybral a přijde mi neslušné radit prezidentovi, koho má pozvat na tiskovku. Přijde mi to tak trochu - „kdo chce psa bít, hůl si najde“.

Váš soupeř v boji o šéfa ČSSD Jan Hamáček mi řekl, že by s vládou, která by jakkoli závisela na SPD, nechtěl mít nic společného. A co vy?

No jasně. Říkám to, kudy chodím. Máme s SPD tak odlišné názory na vztah k Evropské unii, k NATO, že jakákoli spolupráce nepřichází v úvahu.

Ptám se vás na předsedu SPD i proto, že lidovci řekli, že navrhnou odvolání Okamury z postu místopředsedy Sněmovny kvůli jeho urážlivým slovům o táboře v Letech. Přidá ČSSD hlasy pro to, aby byl Okamura sesazen, protože uráží romské oběti holocaustu?

Výroky pana Okamury o koncentráku v Letech jsou přes čáru, nemyslím, že to patří na českou politickou scénu. Pokud bude reálné řešit jeho pozici místopředsedy ve Sněmovně, tak se samozřejmě o to odvolání můžeme pokusit. Ale bez hlasů hnutí ANO a ostatních stran to hlasovatelné není.

Myslíte si, že jste vydělal před volbou předsedy ČSSD na tom, že jste stál v blízkosti Miloše Zemana? Pozval jste ho na sjezd. Čekáte, že se vám odvděčí tím, že na vás ukáže, že vy máte vést stranu?

Miloš Zeman na nikoho neukáže. Šel jsem držet palce svému příteli, kterého jsem poprvé podpořil na prezidenta před šesti lety, kdy měl preference asi čtyři procenta. Tehdy mi část ČSSD nadávala, hned po té volbě ho část těch, kteří mi nadávali, adorovala. Měl jsem pak s Milošem Zemanem šest let korektní vztahy, kdy jsme spolu mnohokrát nesouhlasili a on mě mnohokrát kritizoval, a měl pravdu. Já jsem mu také vytkl některé věci, přes to všechno jsem si myslel, že bude lepším prezidentem České republiky než Jiří Drahoš.

Nevadilo vám, že prezident srážel bývalého předsedu vaší ČSSD a vlády Bohuslava Sobotku?

Když se to dělo, tak jsem přece veřejně říkal, že mi to vadí. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že ČSSD trpí stigmatem Miloše Zemana a byť dnes není členem ČSSD, tak je veřejností vnímán jako bytostný sociální demokrat. Jsem přesvědčen, že mu sociální demokracie není lhostejná.

Odchýlili jsme se od levicové politiky

Myslím, že všichni dobře vědí, že ČSSD není Miloši Zemanovi lhostejná. Však také od chvíle, kdy ho v čele strany vystřídal Vladimír Špidla, válčil Zeman s každým předsedou strany.

Mnohokrát jsem s ním o tom vedl debaty, říkal mu své názory. Nemusím se vším, co dělá souhlasit, na druhou stranu my jsme se odchýlili od levicové politiky. Poslouchám neustále názory, že levicoví voliči vymizeli, že nejsou. Pak mi, prosím, vysvětlete, kde se vzalo 64 procent Zemanových hlasů v Moravskoslezském kraji, 61 procent v Ústeckém kraji a například 54 procent hlasů v Plzeňském kraji. My jsme se odchýlili od levicové politiky a je otázka, jestli to, co on nám říkal, nebyla pravda.

Kde berete jistotu, kdybyste se stal předsedou strany, že nebudete další v řadě po Vladimíru Špidlovi, Stanislavu Grossovi, Jiřím Paroubkovi a Bohuslavu Sobotkovi, které se všechny Zeman pokoušel ničit? Máte nějaký nástroj, jak tomu čelit?

Žádný nástroj nemám. Když jsem vstupoval před dvaceti lety do ČSSD, bylo to pod jeho vlivem, byť otec i děda byli sociální demokraté. Miloš Zeman byl tehdy silnou politickou osobností, kvůli které jsem do sociální demokracie vstoupil. Podpořil jsem ho i proto, že pro mě je jeho politika čitelnější a aniž bych chtěl dehonestovat Jiřího Drahoše, vůbec jsem netušil, co reprezentuje.

Stát se předsedou ČSSD, to straně dlužím. Dlužím jí to za to, že jsem měl šanci být zastupitelem Plzně, náměstkem hejtmana, hejtmanem a ministrem. A když je ČSSD zle, já se jen pokouším nabídnout své služby a nabídnout nějaký koncept řešení. Můj koncept řešení je, že předseda ČSSD, budu-li to já, nemá usilovat o angažmá ve vládě pro sebe, protože má pracovat pro sociální demokracii v Lidovém domě. Když poslouchám řeči, že moje důvody jsou primárně získat zpět ministerskou pozici, tak já to naprosto vylučuji. Může se stát, že se s prezidentem pak v některých věcech neshodneme, ale to je normální.

Neshodnete se, jak je vidět, už v tom, zda má sociální demokracie jít do vlády. Zeman říká, že mají ve vládě spolupracovat ANO a ČSSD, a opřít se buď o komunisty, nebo o SPD. Vy sám vylučujete spolupráci s SPD i to, aby byla ve vládě trestně stíhaná osoba.

Sjezd, který je za několik dní, rozhodne, zda ČSSD překročí svůj slib, že bude ve vládě s obviněným politikem. Pokud se rozhodne touto cestou jít, tak pro mě je ta cesta uzavřená. Jdu na sjezd s jinou vizí. Neříkám, že hnutí ANO nemá mít premiéra. ANO vyhrálo volby naprosto s přehledem, my jen říkáme, že je problém s jakoukoli trestně stíhanou osobou. Pokud nominuje jiného politika jako premiéra, otevírá se přece možnost koalice s ČSSD a lidovci.

Zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD 19. listopadu v Hradci Králové. Na snímku úřadující šéf strany Milan Chovanec, místopředsedové Jan Hamáček a Jan Birke

V takové vládě byste vy osobně chtěl být?

Já nemůžu být v žádné vládě, protože pokud se stanu předsedou ČSSD, jedině, co chci, je pracovat pro stranu. Jakékoli vládní angažmá je pro mě uzavřené.

Takže i když se ČSSD bude podílet na vládě, vy nebudete ministrem.

Nemám ambici v žádné variantě být ministrem, ani když nebudu předseda, ani když budu předseda. Přece úporná snaha jít do vlády bude znamenat jednu jedinou věc. Popření toho, co jsme říkali před volbami. Bude to znamenat, že nám přestane věřit i zbytek voličů. Vedle Andreje Babiše nebudeme schopni prodat svoji práci, když jsme toho nebyli schopni, když jsme měli premiéra. Ta úvaha o vládě 103 je tady přece jen proto, že je tu riziko, že by vznikla vláda Andreje Babiše za tiché nebo hlasité podpory SPD a komunistů. A ta vláda by mohla být výsostně protievropská a pokusit se nás vyvést z Evropské unie.

Strana teď potřebuje krizového manažera

Pamatujete si ještě, jak dopadly volby pro ČSSD?



Špatně.

A vy jste byl v jaké pozici?

Byl jsem zastupujícím předsedou.

I když jste nebyl volebním lídrem, tím byl Lubomír Zaorálek, tak jste patřil spolu s ním a s premiérem Sobotkou mezi tři osoby s největší odpovědností za špatný volební výsledek. Myslíte si, že vás to vůbec opravňuje, abyste kandidoval na předsedu strany? Nerozmlouval vám to někdo?

Tak opravňuje... Nerozmlouval. Já jsem naopak v den, kdy jsem řekl, že kandidovat chci, získal nominaci v Plzni, ve Zlíně a v Ústí nad Labem, ve třech krajích. Prosazoval jsem, že by měla být volba šéfa strany přímá, všemi členy, a pořád si myslím, že by to tak mělo být. Také je potřeba říci, že v tom vedení také byli další místopředsedové, já chápu, že triumvirát má největší odpovědnost...

Tak jistě. Ve vedení strany byl i váš soupeř Jan Hamáček.

A já nevím, jestli se ho také ptáte, zda má právo kandidovat. Každý má právo podstoupit volbu a třeba dostane výprask. Ale vracím se k tomu, že já to straně dlužím. Vždyť pro mě by bylo nejjednodušší utéct, praštit s klíči v Lidovém domě, zahodit tužku a nechat to tu napospas. Já jsem tu musel zůstat, řešit finanční závazky. Taky tu musí zůstat nějaký člověk, který podepisuje faktury, musel jsem připravovat sjezd, a tak trochu jsem si připadal, že jsem v tom vedení sociální demokracie sám. Toužil jsem najít silnou konsensuální osobnost a kdyby mi ten člověk řekl, abych mu pomohl, tak bych mu pomohl. Myslím, že strana potřebuje krizového manažera. Pořád si myslím, že pro to mám vlastnosti. Pokud to sjezd odmítne, já nebudu nikam odcházet, nebudu vytvářet žádnou platformu nespokojenců.

Jan Hamáček řekl, že má schopnost sjednocovat různé proudy v ČSSD a o vás výslovně řekl, že takovou vlastnost nemáte. Přitom už od 90. let jste vnímáni jako věčně rozštěpená strana dvou i více křídel.

Já jsem plnil roli prvního místopředsedy a kryl jsem záda Bohuslavu Sobotkovi. Dnes je tendence zapomínat na práci, kterou udělal. Čas ukáže, že to byl dobrý premiér a že za jeho vlády Česká republika zažila dobu stability a ekonomického růstu. Buď všechny ty proudy, o kterých hovoří kolega Hamáček, pochopí, že teď teče do lodě, že je třeba pumpovat vodu ven a nepřidělávat do boku další díry, nebo se ta loď potopí a politická generace nejen moje, ale i kolegy Hamáčka, Zimoly a dalších bude na okraji zájmu. Je otázka, jestli jde spojit nespojitelné a jestli razance a dravost není víc než konsensus za každou cenu.

Může tu také vzniknout úřednická vláda

Dva vaši soupeři připustili, že byste mohli jít do vlády i s obviněným politikem. Hamáček to podmínil tím, že to schválí všichni členové, Zimola argumentuje, že být obviněný neznamená být odsouzený. Vy říkáte opak. Takže to, jestli budete zvolen, rozhoduje i tom, jestli jako strana zůstanete v opozici, protože ANO na Andreji Babišovi trvá.

Já říkám, že se ČSSD má primárně zabývat sama sebou a pokud je šance pomoci projektu vlády, která bude proevropská, tak tomu lze pomoci podporou nějakého menšinového kabinetu, nebo dohodou o politickém uspořádání. Tady se stále mluví o předčasných volbách jako určitém strašáku, ale potom, co byl zvolen prezidentem Miloš Zeman, tak se taky může stát, že po třetím neúspěšném pokusu tady vznikne úřednická vláda. Já bych se těch předčasných voleb tak nebál. Kdyby se hnutí ANO rozhodlo, že stáhne Andreje Babiše z nominace na post premiéra, tak z mého pohledu lze vyjednat ideální vládu pro Andreje Babiše, a to je ANO a ODS. A z nás by byla jasná krystalická opoziční strana.

Mluvil jste i o možnosti tolerance menšinové vlády. To by byla jednobarevná vláda ANO a vámi tolerovaná?

Na to hlasy nestačí. Může být tolerovaná námi a lidovci. Přece hnutí ANO musí přijít s nějakým racionálním řešením. My jsme dali na stůl podmínky, že nemá být obviněný žádný politik ve vládě a řekli jsme tři ministerstva, která nemá ANO mít. Vnitro, finance, spravedlnost.

To ale přece byly podmínky pro účast ČSSD ve vládě, nebo ne?

To jsou podmínky pro debatu o povolebním uspořádání. To platí jako začátek debaty. Pan Babiš ale ty podmínky označil za úsměvné a Chovancovy.

Babiš řekl, že když druhý pokus o vládu nevyjde, byl by pro předčasné volby do Sněmovny na podzim, společně se senátními a komunálními. Předpokládám, že ČSSD by hlasy pro rozpuštění Sněmovny nedodala.

My k tomu nemáme žádný důvod a říkáme, že když hnutí ANO stáhne Andreje Babiše jako nominanta na premiéra, pokusí se buď o koalici s ODS, nebo o obnovení koalice s námi a lidovci. Klidně bez účasti předsedů stran, to navrhoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, kde bude jasně definovaný proevropský program. Nebo se musí vydat na cestu spolupráce s komunisty a SPD. Tady se stále mluví o našem sjezdu, ale i komunisté mají sjezd v dubnu a já nevím, jak se bude KSČM dívat na tak úzkou spolupráci s hnutím ANO. A i to by mohlo zkomplikovat vyjednávání. Předčasné volby, a tady souhlasím s prezidentem, jsou políčkem do tváře voličů a jsou až poslední varianta.