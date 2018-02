Být ve vládě s Babišem může být nejméně špatné řešení, říká Hamáček

V ČSSD je několik kandidátů na šéfa strany, mezi třemi nejvážnějšími jste vy, Milan Chovanec a Jiří Zimola. Proč myslíte, že byste byl nejlepším předsedou právě vy?

Sociální demokracie dlouho trpí tím, že je názorově rozdělená na několik proudů, které spolu moc nekomunikují, a já bych se chtěl pokusit je sjednotit, aby ČSSD byla pro voliče čitelná a aby mluvila jedním hlasem. Neznamená to, že bych chtěl některý z těch názorových proudů potlačovat, spíš zlepšit vnitrostranickou diskusi tak, abychom na voliče působili jako strana, která ví, co chce. Já jsem člověk, který hovoří se všemi názorovými proudy. Mám zkušenost z Poslanecké sněmovny, kde jsem byl schopen dojednat celou řadu kompromisů. Jsem politik konsensu. To je to, co nabízím sociální demokracii.

Čímž říkáte, že pánové Chovanec a Zimola nejsou muži konsensu...

Milan Chovanec to o sobě sám řekl, že není spojovatelem proudů. To jsou jeho slova. Jiří Zimola je velmi úspěšný regionální politik, který má velkou podporu v jižních Čechách, ale je to silná tvář jednoho z těch názorových proudů.

Jde mi o korektní vztahy ČSSD s prezidentem

Všechny tři vás naopak spojuje podpora prezidenta Miloše Zemana. Milan Chovanec to dal nejvíc veřejně najevo, když stál za prezidentem v okamžiku jeho znovuzvolení. Jiří Zimola zase vede proud ČSSD, který výslovně na rozdíl od strany vyzval k volbě Zemana. Jak jste se stal jeho podporovatelem vy?

Mám s Milošem Zemanem korektní vztahy, známe se dlouho. Vážím si na něm, že je člověk, který je schopen jasně a otevřeně formulovat své názory, ačkoli jsou občas kontroverzní. Tím neříkám, že s ním ve všem souhlasím. Mně jde ale o to, aby ČSSD měla s prezidentem republiky korektní a profesionální vztah. Měli bychom se všichni jako profesionálové chovat a bohužel mám pocit, že v minulosti to mezi prezidentem a sociální demokracií přešlo do personální roviny.

Myslíte, že bude mít prezident tendenci ovládat ČSSD prostřednictvím nového vedení?

Věřím, že nikoli. Jsem zvědav, s čím přijede na hradecký sjezd. Doufám, že jeho projev bude obsahovat dva elementy. Jaká je jeho představa působení v druhém mandátu na Hradě a jaká je jeho představa vztahu mezi ním a sociální demokracií.

Může ČSSD udělat něco pro to, aby došlo k jejímu definitivnímu smíření s Milošem Zemanem? Protože po odchodu z čela strany a po neúspěchu v prezidentské volbě v roce 2003 bojoval se všemi následujícími předsedy. Kdybyste se stal předsedou ČSSD, nebál byste se toho?

Nebál. Sociální demokracie musí být řízena vedením ČSSD a nikým jiným. Vycházím z toho, že jsme spolu nikdy žádný konflikt neměli, a věřím, že by to pokračovalo i po mém zvolení. Věřím, že je i v zájmu pana prezidenta ty vztahy konečně narovnat.

Myslíte, že váš sjezd přijme usnesení, v němž by se Miloši Zemanovi za prezidentskou volbu 2003 omluvil?

Nevidím k tomu důvod. To je dávná minulost.



Prezident dal jasně najevo, že by měla vzniknout vládní spolupráce ANO a ČSSD opřená o komunisty nebo SPD. Jak to vidíte vy?

Zaznamenal jsem tento jeho názor. Je to jeho dlouhodobá představa. Zastávám názor, že zda vůbec a do jaké vlády má ČSSD jít, rozhodne sjezd. Očekávám, že nové vedení dostane od členů mandát, zda vůbec máme vyjednávat a za jakých podmínek.

Co budete doporučovat vy?

Stál bych o to, aby delegáti dali vedení mandát k takovému jednání, a zároveň bych stál o to, aby o výsledku rozhodovala znovu členská základna.

Nedokážu si představit spolupráci s SPD

Chtěl byste ten mandát nějak omezit, aby s některými stranami taková spolupráce nebyla možná?

Nedokážu si představit, že by sociální demokracie spolupracovala s SPD. A to jakkoli. Pro mě by jakákoli účast na vládě, která by nějak závisela na SPD, byla zásadní problém.

Komunisté by vám nevadili?

V případě KSČM bychom si museli definovat zásadní věc. A tou je zahraniční a bezpečnostní politika. My se s KSČM shodneme na spoustě věcí v oblasti sociální nebo jak má fungovat zdravotnictví, ale zásadní rozdíl je v zahraniční politice. Pokud bychom byli ve vládě, byla by to vláda proevropská, která nebude zpochybňovat jakkoli naše členství v Severoatlantické alianci.

Takže vláda, která by se opírala o sto osm poslanců ANO, ČSSD a komunistů, ať už s přímou účastí KSČM, nebo ne, je pro vás přípustná?

V případě tohoto aranžmá se bavíme spíše o toleranci. Tedy, bavíme se určitě jen o toleranci.

Andrej Babiš prohlašuje – a mně to řekl opakovaně –, že jím preferovaná je menšinová vláda opřená o více stran. Je tam jistý rozdíl oproti tomu, co chce prezident. Zatímco Miloš Zeman by si přál koalici, pro Babiše je ideální menšinová vláda s podporou ČSSD a ještě někoho jiného. Pro vás je přijatelné, že byste tolerovali menšinovou vládu ANO?

Ne. Věřím tomu, že menšinová jednobarevná vláda je to, co Andrej Babiš preferuje. Zároveň je to ale nejméně výhodné pro ty, kteří takovou vládu tolerují, protože možnost prosadit vlastní program a mít vliv na tu vládu je omezený, protože řada věcí se řeší přímo na vládě. Pokud bychom tolerovali jednobarevnou menšinovou vládu, nevidím přidanou hodnotu pro ČSSD.

Takže buď přímo do koalice, nebo být čistou opoziční stranou?

To jsou ta dvě řešení, která jsou na stole.

Varianta předčasných voleb je horší než jít s Babišem

Váš soupeř Milan Chovanec formuloval podmínku, že ve vládě nesmí být obviněný politik, tedy Andrej Babiš, a že ANO nesmí mít ministerstva vnitra, financí a spravedlnosti. Je to i vaše podmínka?

Stál bych o to, abychom definovali ty podmínky znovu a vedli o tom debatu. Účast obviněného politika je velký problém.

Řešitelný, nebo neřešitelný?

Stále říkám, že výsledek musí posoudit členská základna.

Dovedl byste si představit, že by ČSSD seděla v koaliční vládě, v níž by Andrej Babiš byl premiérem, nebo neumíte?

My se můžeme dostat do situace, že nebudeme vybírat z nějakých dobrých a špatných řešení. Budeme vybírat jenom špatná, nebo horší. Pokud by nastala situace, že alternativou jsou předčasné volby, tak bychom museli zvážit, zda na té podmínce trvat a riskovat, že půjdeme do předčasných voleb.

Vy si tedy dovedete představit, že se ČSSD bude účastnit koaliční vlády s hnutím ANO, ve které bude Andrej Babiš?

Já si dovedu představit, že když budeme vybírat z několika špatných řešení, tak by to mohlo být nejméně špatné.

A vy osobně byste do takové vlády chtěl jít?

Personální otázky nejsou na pořadu dne. Vyjednávání musí být hlavně o programu.

Někde se už objevila spekulace, že vám byla nabídnuta tři křesla a že byste jich chtěli pět. Platí v tomto případě, že na každém šprochu...?

Četl jsem to v jednom komentáři. Já jsem nebyl na jednání, kde by taková podmínka padla.

Jaké byste měli programové podmínky, abyste mohli jít do koalice, kde by byl Andrej Babiš jako premiér?

Určitě jsou z naší strany některé věci klíčové. Neprivatizovat veřejné služby, současně zachovat bezplatné zdravotnictví, závazek nové vlády, že by pokračoval tlak na růst mezd, platů a důchodů. Stáli bychom o masivní podporu bydlení, zejména nájemního a družstevního. A určitě je třeba zrychlit výstavbu klíčové infrastruktury – silnic, dálnic a železnic.

Místopředseda ČSSD Jan Hamáček na jednání širšího vedení strany v Hradci Králové

Jak je to s tím, co řekl úřadující šéf strany Milan Chovanec, že by ANO nesmělo mít vnitro, finance a spravedlnost? Snažím se zjistit, zda jsou to jeho podmínky, nebo podmínky sociální demokracie.

Pokud vím, tak ty podmínky nebyly projednány v žádném orgánu sociální demokracie ani v politickém grémiu. Já těm podmínkám rozumím, vážou se na kauzu Andreje Babiše a je tam jistá obava, zda by nebylo nebezpečné, kdyby tyto resorty kontrolovalo hnutí ANO.

Čili minimálně některý z těchto resortů by podle vás měl mít v rukou někdo jiný?

Určitě. Buď koaliční partner, nebo nestranický odborník.

Stál bych o diskusi s lidovci, aby vládu znovu zvážili

Byl jste předsedou Sněmovny v době, kdy existovala koaliční vláda ČSSD s ANO a lidovci. Když vám sjezd vyhoví, abyste šli do jednání s ANO s mandátem vstoupit do koalice, budete se snažit přesvědčit Pavla Bělobrádka a jeho KDU-ČSL, aby to ještě jednou zvážili? Aby vznikla vláda opřená o menší demokratické strany, která by se vyhnula extrémistům?

Určitě. Myslím, že stojí za to se ještě pokusit obnovit minulou koalici. Má samozřejmě v Poslanecké sněmovně relativně malou většinu, nicméně to stojí za pokus. Stál bych o diskusi s KDU-ČSL, jestli by o takové angažmá měli zájem. Většinová vláda opřená o čistě demokratické strany je lepší než nějaké jiné řešení.

Takže zkusme si představit tu variantu: budete zvolen předsedou, získáte mandát pro vyjednání koalice s ANO... říkáte, že by to museli schválit všichni členové strany. Jak by to vypadalo?

Máme v našich stanovách vnitrostranické referendum, takže je možné řešit to touto cestou. Už jsme to použili, když se hlasovalo o tom, zda má být na kandidátce čtyřicet procent žen. Máme to vyzkoušeno a fungovalo to. Otázka je, zda jít tou klasickou cestou, nebo udělat elektronické hlasování, které by bylo rychlejší.

Aby to členové schválili, musela by se hlasování účastnit nadpoloviční většina?

My obecně asi budeme muset upravit pravidla pro vnitrostranické referendum, protože ta padesátiprocentní účast se ukazuje jako vysoká. Já bych stál o to, aby ta povinná účast byla nižší.

Už pro toto referendum?

To by bylo ideální. Samozřejmě narážíme na limity našeho sjezdu, který byl svolán jako jednodenní. Asi se nevyhneme tomu, že ho přerušíme a bude pokračovat po nějaké době. Je spousta věcí, které musíme vydiskutovat. Nejen personálie, ale také změnu stanov, popřípadě mandát do vlády. Takže já si dovedu představit, že sjezd přerušíme a bude pokračovat za nějakou dobu.

A kdyby se toho referenda zúčastnilo třeba jen třicet procent členů, vy byste se jeho výsledky cítili vázáni i při takové nízké účasti?

Třicet procent není tak nízká účast. Máme volby do Senátu, kde je účast ještě nižší. Myslím, že optimální hranice pro platnost je těch třicet procent.

Když to schválí naše referendum, poslanci budou loajální

Pokud vstup do vlády bude schválen na sjezdu či v referendu, pořád by tu byl váš patnáctičlenný poslanecký klub. Čekáte, že takový Bohuslav Sobotka, který má špatnou zkušenost, by byl loajální poslanec? Že byste pro stranou zvolené řešení měli opravdu patnáct hlasů?

Pokud by členská základna výsledek vyjednávání schválila, očekávám, že by to všichni členové poslaneckého klubu respektovali.

Z pozice nejsilnější strany jste spadli k sedmi procentům. Už jste si ujasnil – musel jste o tom přemýšlet –, kde jste udělali chybu?

Nechali jsme si zpracovat velmi detailní analýzu a ta mluví o důvodech. Trend poklesu podpory sociální demokracie byl setrvalý, dá se vystopovat několik let, akorát propad v posledních volbách byl masivní. Těch důvodů je celá řada. Sociální demokracie ale neztratila smysl existence. Sociální stát má pořád smysl. Jak parlamentní, tak prezidentské volby ukázaly, že je tady mnoho lidí, kteří mají pocit, že se nepodílejí na úspěších země tak, jak by si přáli nebo by si zasloužili. A to byli lidé, pro které tady byla vždy sociální demokracie, aby vyrovnávala rozdíly ve společnosti, aby těm lidem pomáhala. My jsme ztratili důvěru těch lidí. Měli pocit, že jsme se od nich odtáhli. Byli jsme málo vidět, neuměli jsme jim vysvětlit, že jsme tady pro ně, a tu agendu nám sebral Andrej Babiš. Konkrétní příklad jsou důchodci. Jakkoli to byla ČSSD, která vždy ve vládě prosazovala nárůst důchodů a bojovala o to s Andrejem Babišem, který dokonce v některých případech nehlasoval pro navýšení důchodů, tak potom byl schopen důchodce přesvědčit, že to bylo on, kdo jim to byl schopen zajistit.

Byla to podle vás chyba premiéra Bohuslava Sobotky?

My jsme podcenili jednu věc a to byla permanentní kampaň. Andrej Babiš byl v tom o několik koňských délek vepředu. To se musí změnit.

Jaký vliv na podporu od voličů mohlo mít, že jste proevropská, v očích některých lidí prounijní strana?

Lidé mají pocit, že se děje celá řada nespravedlností, že velké firmy neplatí daně, optimalizují zisk, vyvádějí peníze do daňových rájů, z republiky odtéká tři sta až tři sta padesát miliard korun pryč. Je potřeba jim vysvětlit, že chceme udržet alespoň část těch peněz tady a postavit za ně silnice, dálnice. A to je problém, který se musí řešit na úrovni Evropské unie, proto je i dobře, že jsme v Unii. Trošku jsme selhali v tom, že jsme aktivně nepřinášeli pozitivní témata.

Premiér Andrej Babiš říká, že když se mu nevydaří druhý pokus o sestavení vlády, tak by měly být předčasné volby. K tomu, aby byla rozpuštěna Sněmovna, je však potřeba sto dvaceti hlasů. Když se nedomluvíte s ANO na koalici, zvednete ruku pro předčasné volby?

Nediskutovali jsme o tom, ale nevidím důvod, proč bychom měli pomáhat Andreji Babišovi v případě, že selže při vyjednáváních. Nevidím důvod, proč Poslaneckou sněmovnu při případných dvou neúspěšných pokusech o vládu rozpouštět.

Neděsí sociální demokracii představa, že byste mohli spadnout až pod pět procent po dalších volbách?

Pokud by došlo na předčasné volby... to není nic, co bychom preferovali, ale pokud by taková situace nastala, jsme připraveni jít do toho naplno a pokusit se znovu získat důvěru těch voličů, kteří od nás třeba v těch minulých volbách odešli.