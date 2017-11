Přijměte Trumpův mírový návrh, nebo jděte, vyslechl si palestinský prezident

„Buď Trumpův plán přijměte, nebo odejděte z funkce,“ slyšel podle listu Abbás. Izraelské informace však není možné ověřit z druhého zdroje.

Administrativa amerického prezidenta nyní připravuje návrh, který má desítky let trvající izraelsko-palestinský konflikt dovést k dvoustátnímu řešení. Tedy k samostatné Palestině.



Podle sobotních informací listu The New York Times by Trumpova nabídka „ultimátního řešení“ měla jít za hranice předchozích návrhů a měla by řešit i kontroverzní témata, na kterých se minulé návrhy zasekly. Těmi jsou například status Jeruzaléma či židovské osady na Západním břehu Jordánu.

Zákaz spolupráce s Hizballáhem, vyslechl si údajně Abbás

Právě kvůli Trumpově plánu byl Abbás nečekaně pozván do saúdskoarabské metropole Rijádu. Kromě požadavku, aby plán přijal, tam měl z úst krále Salmána bin Abd al-Azíze vyslechnout také další příkaz - aby se držel dál od íránského vlivu. Saúdúm se totiž nelíbila říjnová návštěva důležitého člena Hamasu Saleha al-Arouriho v Teheránu.

Dále se Abbás také údajně dozvěděl, že už aktivisté v rámci jeho hnutí Fatah nesmějí spolupracovat s libanonským Hizballáhem. Ten je totiž na straně saúdského rivala Íránu, se kterým se Saúdská Arábie přetahuje o moc v regionu.

Svou sílu si nyní porovnávají v Libanonu i Jemenu. Libanonský premiér Saad Harírí je od své nečekané rezignace stále v Rijádu, ve vyhladovělém Jemenu se zase Saúdové angažují v koalici proti povstalcům. Ty podporuje Írán.

Sama Saúdská Arábie se aktuálně otřásá v základech. Korunní princ Muhammad bid Salmán upevňuje vlastní moc protikorupčními čistkami, které zasáhly i významné členy saúdské královské rodiny. Více se dočtete v rozhovoru s expertem na saúdskou politiku Ondřejem Beránkem.