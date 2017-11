Saúdové zadržují našeho premiéra, pomozte, žádá Libanon arabské země

„Libanon chce požádal arabské státy, aby vyvinuly tlak na Saúdskou Arábii a dosáhly Harírího propuštění. Jeho zadržování v Rijádu je útok na naši suverenitu. Naše čest je jeho čest,“ sdělil ve čtvrtek libanonský vládní zdroj agentuře Reuters.



Premiér Harírí v sobotu nečekaně rezignoval, ale prezident Michel Aún demisi nepřijal. Zdůraznil, že ji nepřijme, dokud si s Harírím osobně nepromluví. Harírí tento týden odjel z Rijádu nakrátko do Spojených arabských emirátů, odkud zamířil zpět do Saúdské Arábie.

Jeho úřad rovněž ve čtvrtek oznámil, že se premiér v Rijádu setkal s francouzským velvyslancem a v minulých dnech také s diplomaty z Evropské unie, Velké Británie a USA.



Televize Al-Manár, blízká Hizballáhu, oznámila, že prezident Aún se kloní k diplomatickému řešení, aby „vyjasnil tajemství kolem Harírího rezignace“. Harírí je proto v Bejrútu stále považován za premiéra. Parlamentní blok Hizballáhu také vyzval Saúdskou Arábii, aby se přestala vměšovat do libanonských záležitostí. Poslanec Hasan Fadlalláh řekl, že tento blok stojí za prezidentem Aúnem.

Libanonský ministr zahraničí Džibrán Básil pak sdělil, že o svých představitelích rozhoduje Libanon. „Jsme to my, kdo rozhoduje o tom, kdo nás zastupuje. A jsme to my, kdo rozhoduje, zda tyto lidi odvoláme,“ napsal na Twitteru.

„Nařídili mu rezignaci a drží ho v domácím vězení“

Nečekaná rezignace ale přiživuje spekulace. Podle nich se Harírí ocitl uprostřed boje regionálních mocností Saúdské Arábie a Íránu. „Požádali ho, aby v Saúdské Arábii zůstal. Pak mu nařídili, aby rezignoval a přečetl při tom prohlášení. Od té doby ho drží v domácím vězení,“ uvedl pro Reuters další ze zdrojů.

Když Harírí svůj krok zdůvodňoval, řekl, že se bojí o svůj život a že v Libanonu vládne atmosféra podobná té, v níž byl zavražděn jeho otec Rafík Harírí. Ten zemřel při atentátu v roce 2005.



Vražda se připisovala kruhům napojeným na Sýrii, což je hlavně šíitský Hizballáh. Tuto organizaci podporuje Írán a společně bojují na straně syrské vlády v Sýrii. Podle Rijádu ovládl Hizballáh politický systém v Libanonu.

Harírí zprávy o svém nedobrovolném pobytu v Saúdské Arábii veřejně nepopřel. V rezignačním projevu, který učinil ze Saúdské Arábie, ale kritizoval Hizballáh a Írán.

Opusťe Libanon, vyzvala Saúdská Arábie své občany

V Saúdské Arábii ve stejnou dobu, kdy Harírí rezignoval, vypukly zatím největší čistky ve vládě a v kruzích saúdské královské rodiny. Zatčeno bylo jedenáct princů a desítky dalších politiků i podnikatelů. Korunní princ Muhammad bin Salmán akci prezentuje jako boj proti korupci, podle expertů si však čistkami jen upevňuje moc. Rozhovor s expertem na Saúdskou Arábii Ondřejem Beránkem si na toto téma přečtěte zde.



Víkendové tažení navíc stále pokračuje. Saúdskoarabská centrální banka od neděle neustále rozšiřuje seznam osob se zmrazenými konty. Podle zdroje Reuters jsou další jména připojována téměř po hodinách a na seznamu je jich už více než 1700, zatímco v úterý se hovořilo o 1500 kontech.

Ve čtvrtek navíc Saúdská Arábie vyzvala všechny své občany, kteří se momentálně nacházejí v Libanonu, aby se kamžitě vrátili domů. Uvedla to agentura AP na Twitteru.