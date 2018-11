Rusko posiluje obranu Krymu, na poloostrov vyslalo oddíl s raketami

Oddíl se přesouvá poté, co úspěšně zvládl na cvičišti u Astrachaně střelbu na cvičné terče, které imitovaly nízkoletící, velmi rychlé a balistické cíle.

Rusové posilují nejen protivzdušnou obranu. Agentura Reuters uvedla, že z Černého do Azovského moře pluje ruská minolovka Admiral Zacharin.

Ruská televize odvysílala záběry, jak se „po konfrontaci s Ukrajinou“ přesouval ze Sevastopolu ke Kerči raketový systém pobřežní obrany Bal. Ten experti považují za ruskou obdobu amerických protilodních raket Harpoon.

Interfax podotkl, že rakety S-400 z koncernu Almaz-Antej jsou s to zasahovat cíle do vzdálenosti 400 kilometrů a do výšky 30 kilometrů, a to včetně strategických bombardérů, balistických raket a střel s plochou dráhou letu.

Oznámení o posilování obrany ukrajinského poloostrova, který Rusko zabralo v březnu 2014, přichází v době zvýšeného napětí s Ukrajinou.Ta vyhlásila v pohraničních a přímořských oblastech válečný stav v reakci na nedělní incident v Kerčském průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v úterním televizním projevu své spoluobčany varoval, že zemi hrozí „skutečná válka“ s Ruskem.